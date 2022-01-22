Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 184 can kaybı, 72 bin 856 yeni vaka

"Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım."