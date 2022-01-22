Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından istifa etti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/ukrayna-disisleri-alman-buyukelciyi-cagirdi-1053021373.html
Ukrayna Dışişleri, Alman büyükelçiyi çağırdı
Ukrayna Dışişleri, Alman büyükelçiyi çağırdı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in Dışişleri'ne çağrıldığını bildirdi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T23:41+0300
2022-01-23T00:17+0300
rusya
ukrayna
dünya
almanya
kırım
büyükelçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2b14137755593bf13eb953d994b89573.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schonbach’ın özellikle Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla geri dönmeyeceği ve ülkemizin NATO üyeliği kriterlerini karşılamadığı yönündeki ifadelerinin kategorik olarak kabul edilemezliği iletildi. Alman hükümetinin Kiev'e savunma silahları sağlanması konusundaki olumsuz tutumundan duyulan derin hayal kırıklığı dile getirildi” denildi.Ortakların ‘Rusya’nın yıkıcı emellerine’ karşı koyma konusundaki kararlılık ve dayanışmasının Ukrayna için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “Ukrayna, Almanya’nın özellikle büyük ölçekli bir Rus işgali tehdidi karşısında devletimizin savunma yeteneğinin güçlendirilmesi ve Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına yönelik diğer etkili caydırıcı araçların kullanılması konularında devletimizi desteklemede daha proaktif bir tutum sergilemesini umuyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın son dönemde Ukrayna'ya savunma silahları sevkiyatının yapılmayacağı, Kırım'ın geri alınmasının imkansız olduğu ve Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanamayacağı konusundaki açıklamalarının iki ülke ilişkilerinin düzeyiyle örtüşmediğini dile getirmişti.
rusya
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60efe2d62133f39c13e111bd0b24193d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, almanya, kırım, büyükelçi

Ukrayna Dışişleri, Alman büyükelçiyi çağırdı

23:41 22.01.2022 (güncellendi: 00:17 23.01.2022)
© SputnikUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in Dışişleri'ne çağrıldığını bildirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schonbach’ın özellikle Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla geri dönmeyeceği ve ülkemizin NATO üyeliği kriterlerini karşılamadığı yönündeki ifadelerinin kategorik olarak kabul edilemezliği iletildi. Alman hükümetinin Kiev'e savunma silahları sağlanması konusundaki olumsuz tutumundan duyulan derin hayal kırıklığı dile getirildi” denildi.
Ortakların ‘Rusya’nın yıkıcı emellerine’ karşı koyma konusundaki kararlılık ve dayanışmasının Ukrayna için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “Ukrayna, Almanya’nın özellikle büyük ölçekli bir Rus işgali tehdidi karşısında devletimizin savunma yeteneğinin güçlendirilmesi ve Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına yönelik diğer etkili caydırıcı araçların kullanılması konularında devletimizi desteklemede daha proaktif bir tutum sergilemesini umuyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın son dönemde Ukrayna'ya savunma silahları sevkiyatının yapılmayacağı, Kırım'ın geri alınmasının imkansız olduğu ve Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanamayacağı konusundaki açıklamalarının iki ülke ilişkilerinin düzeyiyle örtüşmediğini dile getirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce