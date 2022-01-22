Ukrayna Dışişleri, Alman büyükelçiyi çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schonbach’ın özellikle Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla geri dönmeyeceği ve ülkemizin NATO üyeliği kriterlerini karşılamadığı yönündeki ifadelerinin kategorik olarak kabul edilemezliği iletildi. Alman hükümetinin Kiev'e savunma silahları sağlanması konusundaki olumsuz tutumundan duyulan derin hayal kırıklığı dile getirildi” denildi.Ortakların ‘Rusya’nın yıkıcı emellerine’ karşı koyma konusundaki kararlılık ve dayanışmasının Ukrayna için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “Ukrayna, Almanya’nın özellikle büyük ölçekli bir Rus işgali tehdidi karşısında devletimizin savunma yeteneğinin güçlendirilmesi ve Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına yönelik diğer etkili caydırıcı araçların kullanılması konularında devletimizi desteklemede daha proaktif bir tutum sergilemesini umuyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın son dönemde Ukrayna'ya savunma silahları sevkiyatının yapılmayacağı, Kırım'ın geri alınmasının imkansız olduğu ve Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanamayacağı konusundaki açıklamalarının iki ülke ilişkilerinin düzeyiyle örtüşmediğini dile getirmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schonbach’ın özellikle Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla geri dönmeyeceği ve ülkemizin NATO üyeliği kriterlerini karşılamadığı yönündeki ifadelerinin kategorik olarak kabul edilemezliği iletildi. Alman hükümetinin Kiev'e savunma silahları sağlanması konusundaki olumsuz tutumundan duyulan derin hayal kırıklığı dile getirildi” denildi.
Ortakların ‘Rusya’nın yıkıcı emellerine’ karşı koyma konusundaki kararlılık ve dayanışmasının Ukrayna için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “Ukrayna, Almanya’nın özellikle büyük ölçekli bir Rus işgali tehdidi karşısında devletimizin savunma yeteneğinin güçlendirilmesi ve Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına yönelik diğer etkili caydırıcı araçların kullanılması konularında devletimizi desteklemede daha proaktif bir tutum sergilemesini umuyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın son dönemde Ukrayna'ya savunma silahları sevkiyatının yapılmayacağı, Kırım'ın geri alınmasının imkansız olduğu ve Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanamayacağı konusundaki açıklamalarının iki ülke ilişkilerinin düzeyiyle örtüşmediğini dile getirmişti.