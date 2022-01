https://tr.sputniknews.com/20220122/uzmanlardan-saldirgan-kopekten-kacmayin-uyarisi-1053010634.html

Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı

Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı

Rottweiler Derneği As Başkanı Şenol Tunc, "Yüzde 100 kaçmamak ve koşmamak lazım. Koştuğunuz zaman doğrudan av oluyorsunuz." dedi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

Köpek eğitim uzmanları, bir köpeğin sokakta saldırması veya kovalaması halinde kesinlikle kaçılmaması uyarısında bulundu.Uzman köpek eğitmeni ve Rottweiler Derneği As Başkanı Şenol Tunc, sokak köpeklerinin neden saldırdığına ve bu sırada yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.İnsanların, 5-6 köpek saldırdığında genellikle kaçtığını ve hayvanların da avcı pozisyonuna geçerek ısırmaya yöneldiğini belirten Tunc, bu tür durumlarda hafif yere eğilerek taş alıyor gibi yapmanın, iki kolu sağa sola açıp üstlerine bağırarak yürümenin köpekleri panikletebildiğini anlattı.Köpekler için kovucu süpersonik düdükler bulunduğunu dile getiren Tunc, "Bizim insanlarımız kullanmıyor. Avrupa'da çok yaygın. Bir sürüyle karşılaştığınızda tek şey bu düdüğü son nefesinize kadar çalarak, onları oradan kovmaya çalışmak." dedi.Tunc, köpek saldırısıyla karşılaşılması halinde neler yapılması gerektiğini de şöyle sıraladı:Köpekle karşılaşılması halinde "durmayı" öneren Tunc, "İletişim kurmak istiyorsanız eğilip beklemelisiniz. Yaklaştığı zaman elinizin dış kısmını uzatmalısınız, koklamalı. Köpek kuyruğunu sallayıp, dili ile üst dudağını yalamaya başladığı zaman teslimiyet işaretidir, o zaman yaklaşabilirsiniz. Köpek ısırdığı zaman boğazını sıkarak nefesini kesmelisiniz aksi takdirde saldırmasını engelleyemezsiniz. Dünyada kurtların, aslanların ve köpeklerin korktuğu tek şey boğulmaktır." dedi.Sokaktaki köpeğin saldırma nedenleriKöpeğin sokağı fazla sahiplenmesi, kişinin o gün giydiği kıyafet, taktığı şapka veya elinde tuttuğu şemsiyenin hayvandaki geçmiş bir travmayı canlandırabileceğine değinen Tunc, şunları söyledi:Köpek beyninin 15 saniyelik fotografik hafızadan oluştuğunu anlatan Tunc, "Köpekler her gördüğünü 15 saniyede bir unutur ama travmayı yazar. Beni bir defa gördü, 5 gün sonra ben onu gördüğümde şemsiyeyle vursam kafasına, flashback yapar. İyiyi net görüyor, boş geçiyor. Ama arada örneğin sopa gibi bir aracı olduğu zaman, o an hafızaya kötü olarak kaydoluyor. Onu gördüğü zaman köpekler tepki vermeye başlıyor." dedi.'Sokak köpekleriyle ilgili bir başka sorun melezleme'Sokak köpekleriyle ilgili bir başka sorunun melezleme olduğunu belirten Tunc, konuya ilişkin şunları aktardı:'Köpek korkması, bir bölgeyi koruması gibi faktörler nedeniyle ısırıyor'Köpek Eğitim Derneği Başkanı Gürbüz Ertürk, köpeğin, yavrularını, yaşam alanını, besin kaynaklarını korumanın yanı sıra karşıdan gelen insanı yanlış algılayabildiği durumlarda saldırıya geçtiğini söyledi.Bir köpek görüldüğünde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ertürk, "Dönüp ona bakmanız, elinizi, kolunuzu sallamanız, yüksek sesle bağırmanız veya direkt göz teması kurmanız, bunlar hep köpeği korkutan, ona bir tehdit algısı yaratan davranışlar. Bunlardan kaçınırsak köpeği tehdit etmemiş ve onu ısırmak zorunda bırakmamış oluruz." dedi.Köpeklerin tehdidi algıladıktan sonra birtakım sinyaller verdiğini aktaran Ertürk, "Hiçbir köpek durup dururken ısırmaz. En az 2-3 beden dili ile 'Dur, yapma, korkuyorum.' gibi uyarılarda bulunur bize. Bunlardan en önemlisi esner, burnunu yalamaya başlar veya kafasını başka bir tarafa çevirir, bazen yan yatar. Bunlar ısırmaya ulaşmadan önceki basamaklarımız. Burada durmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.Köpeğin ısırması için onu korkutan, av iç güdülerini tetikleyen bir şey olması gerektiğini vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:Gürbüz Ertürk, saldırı anında yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

