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https://tr.sputniknews.com/20220122/valilikten-donmus-esek-aciklamasi-goruntulerin-vana-ait-olmadigi-belirlendi-1053006901.html
Valilikten 'donmuş eşek' açıklaması: Görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlendi
Valilikten 'donmuş eşek' açıklaması: Görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlendi
Van Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan “Donmuş eşek” görüntülerin Van’a ait olmadığını açıkladı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T11:33+0300
2022-01-22T11:33+0300
türkiye
soğuk hava
van
eşek
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Sosyal medyada, Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle sokakta donmak üzere olan eşeklerin kurtarıldığına dair videolar yayınlanmıştı. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir. Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi, dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.
türkiye
van
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soğuk hava, van, eşek

Valilikten 'donmuş eşek' açıklaması: Görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlendi

11:33 22.01.2022
© DHASokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© DHA
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Van Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan “Donmuş eşek” görüntülerin Van’a ait olmadığını açıkladı.
Sosyal medyada, Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle sokakta donmak üzere olan eşeklerin kurtarıldığına dair videolar yayınlanmıştı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir. Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi, dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.
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