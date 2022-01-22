https://tr.sputniknews.com/20220122/van-emniyet-mudurunden-esnafa-kahvalti-surprizi-boyle-devlet-adamlarini-gordukce-seviniyoruz-1053011558.html

Van emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi: ‘Böyle devlet adamlarını gördükçe seviniyoruz’

Van emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi: ‘Böyle devlet adamlarını gördükçe seviniyoruz’

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra bir çay ocağında esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T14:44+0300

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türkiye

van

emniyet genel müdürlüğü

sürpriz

esnaf

atanur aydın

ziyaret

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Kentte göreve başladığı günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah fırından ekmek ve çörek alıp bir çay ocağına giderek soğukların etkili olduğu kentte esnafa kahvaltı sürprizi yaptı. Çay ocağında toplanan bölge sakinleriyle uzun süre sohbet eden Aydın, esnafın sorunlarını da dinledi. Orada bulunan esnaflardan biri olan Dolayı Öztürk, Aydın'ın sohbetini samimi bulduğunu ifade ederek çok mutlu olduklarını belirtti. Kentte insanların sevgisinin, saygısının kazanıldığı bir tablonun oluştuğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:Esnaf Hasan Kıvanç da kahvaltıda çok güzel ve samimi bir ortamın olduğunu belirterek, "Böyle samimi ve sıcak insanlara çok ihtiyaç var. Derdimiz anlattık, o da dinledi. Bizler de çok memnun olduk. Her yerde böyle tabloların oluşması devlet ve millet kaynaşması açısından çok önemli." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/esnaftan-ogrencilere-ozel-takdiri-getir-lahmacunu-gotur-kampanyasi-1052988104.html

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van, emniyet genel müdürlüğü, sürpriz, esnaf, atanur aydın, ziyaret