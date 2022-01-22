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https://tr.sputniknews.com/20220122/van-emniyet-mudurunden-esnafa-kahvalti-surprizi-boyle-devlet-adamlarini-gordukce-seviniyoruz-1053011558.html
Van emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi: ‘Böyle devlet adamlarını gördükçe seviniyoruz’
Van emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi: ‘Böyle devlet adamlarını gördükçe seviniyoruz’
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra bir çay ocağında esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T14:44+0300
2022-01-22T14:49+0300
türkiye
van
emniyet genel müdürlüğü
sürpriz
esnaf
atanur aydın
ziyaret
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Kentte göreve başladığı günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah fırından ekmek ve çörek alıp bir çay ocağına giderek soğukların etkili olduğu kentte esnafa kahvaltı sürprizi yaptı. Çay ocağında toplanan bölge sakinleriyle uzun süre sohbet eden Aydın, esnafın sorunlarını da dinledi. Orada bulunan esnaflardan biri olan Dolayı Öztürk, Aydın'ın sohbetini samimi bulduğunu ifade ederek çok mutlu olduklarını belirtti. Kentte insanların sevgisinin, saygısının kazanıldığı bir tablonun oluştuğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:Esnaf Hasan Kıvanç da kahvaltıda çok güzel ve samimi bir ortamın olduğunu belirterek, "Böyle samimi ve sıcak insanlara çok ihtiyaç var. Derdimiz anlattık, o da dinledi. Bizler de çok memnun olduk. Her yerde böyle tabloların oluşması devlet ve millet kaynaşması açısından çok önemli." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/esnaftan-ogrencilere-ozel-takdiri-getir-lahmacunu-gotur-kampanyasi-1052988104.html
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van, emniyet genel müdürlüğü, sürpriz, esnaf, atanur aydın, ziyaret

Van emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi: ‘Böyle devlet adamlarını gördükçe seviniyoruz’

14:44 22.01.2022 (güncellendi: 14:49 22.01.2022)
© AAVan Emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi
Van Emniyet müdüründen esnafa kahvaltı sürprizi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra bir çay ocağında esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu.
Kentte göreve başladığı günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah fırından ekmek ve çörek alıp bir çay ocağına giderek soğukların etkili olduğu kentte esnafa kahvaltı sürprizi yaptı. Çay ocağında toplanan bölge sakinleriyle uzun süre sohbet eden Aydın, esnafın sorunlarını da dinledi.
Orada bulunan esnaflardan biri olan Dolayı Öztürk, Aydın'ın sohbetini samimi bulduğunu ifade ederek çok mutlu olduklarını belirtti. Kentte insanların sevgisinin, saygısının kazanıldığı bir tablonun oluştuğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:
"Burada gerçekten çok samimi bir tablo var. Halkla iç içe, vatandaşın derdini dinleyen böyle devlet adamlarını gördükçe bizler de seviniyoruz. Sizler gibi daima halkının yanında olan insanlar ihtiyacımız var. Mülki idare amirlerinin sürekli halkın içinden olması, kaynaşması bizleri memnun ediyor. Bugün de ekmeği Emniyet Müdürü aldı, çöreği Ahmet ağabeyimiz getirdi, çay ve kahvaltıyı da biz hazırladık. Güzel bir ortam ve muhabbet oldu."
Esnaf Hasan Kıvanç da kahvaltıda çok güzel ve samimi bir ortamın olduğunu belirterek, "Böyle samimi ve sıcak insanlara çok ihtiyaç var. Derdimiz anlattık, o da dinledi. Bizler de çok memnun olduk. Her yerde böyle tabloların oluşması devlet ve millet kaynaşması açısından çok önemli." dedi.
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