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https://tr.sputniknews.com/20220122/vedat-milor-gercek-fine-dining-bu-degil-1053020782.html
Vedat Milor: Gerçek fine dining bu değil
Vedat Milor: Gerçek fine dining bu değil
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medyada yayılan bir yemek yeme videosu için 'yemek terörü' ifadesini kullanarak, "Gerçek fine dining bu... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T23:28+0300
2022-01-22T23:31+0300
türkiye
yemek
vedat milor
twitter
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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Twitter üzerinden paylaşılan bir yemek yeme videosuna tepki gösterdi.Nerede olduğu bilinmeyen bir restorandan çekilen görüntülerde, yenmek üzere müşterilerin ellerine çikolata döküldüğü görülüyor.Milor, görüntüleri bir “yemek terörü” olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:Fine dining nedir?Fine dining İngilizce bir tabir olup; dekorasyon, hitap, servis ve yemek kalitesi ve sunumu ile üst düzey standartlarda hizmet veren restoranları tanımlar.Fine dining olarak tanımlanan bu üst düzey standartlara sahip restoranlar her ülkenin kendi kültürüne bağlı olarak değişmekte ve farklılıklar göstermekte iseler de ana fikir ve konsept misafirin kendini özel hissetmesini sağlamaktır.Fine dining müşterisi de bu özel deneyimi yaşamak isteyen ve bunun bedelini de en yüksek fiyatlarla ödemeye hazır olan lüks tüketim tercihinde olan müşteridir. Genellikle mekana girildiği andan itibaren en ince ayrıntısında ve genel atmosferinde bu üst seviyedeki lüksü görmek ve hissetmek mümkündür.
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yemek, vedat milor, twitter

Vedat Milor: Gerçek fine dining bu değil

23:28 22.01.2022 (güncellendi: 23:31 22.01.2022)
© FlickrVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Flickr
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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medyada yayılan bir yemek yeme videosu için 'yemek terörü' ifadesini kullanarak, "Gerçek fine dining bu değil" dedi.
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Twitter üzerinden paylaşılan bir yemek yeme videosuna tepki gösterdi.
Nerede olduğu bilinmeyen bir restorandan çekilen görüntülerde, yenmek üzere müşterilerin ellerine çikolata döküldüğü görülüyor.
Milor, görüntüleri bir “yemek terörü” olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:
Yemek terörü videolarında maalesef ecnebiler bizim seviyemize ulaşmak üzereler! Gerçek fine dining bu değil!

Fine dining nedir?

Fine dining İngilizce bir tabir olup; dekorasyon, hitap, servis ve yemek kalitesi ve sunumu ile üst düzey standartlarda hizmet veren restoranları tanımlar.
Fine dining olarak tanımlanan bu üst düzey standartlara sahip restoranlar her ülkenin kendi kültürüne bağlı olarak değişmekte ve farklılıklar göstermekte iseler de ana fikir ve konsept misafirin kendini özel hissetmesini sağlamaktır.
Fine dining müşterisi de bu özel deneyimi yaşamak isteyen ve bunun bedelini de en yüksek fiyatlarla ödemeye hazır olan lüks tüketim tercihinde olan müşteridir. Genellikle mekana girildiği andan itibaren en ince ayrıntısında ve genel atmosferinde bu üst seviyedeki lüksü görmek ve hissetmek mümkündür.
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