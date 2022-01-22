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https://tr.sputniknews.com/20220122/yeni-lavrov-blinken-gorusmesi-subat-aryinda-duzenlenebilir-1053004524.html
‘Yeni Lavrov-Blinken görüşmesi şubat ayında düzenlenebilir’
‘Yeni Lavrov-Blinken görüşmesi şubat ayında düzenlenebilir’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken arasında yeni görüşmenin şubatta gerçekleşebileceği duyuruldu. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T03:39+0300
2022-01-22T03:39+0300
dünya
abd
rusya
sergey lavrov
antony blinken
görüşme
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İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen Lavrov-Blinken görüşmesinin ardından, Sputnik’e açıklamada bulunan Rus heyetinden bir kaynak, “ABD’den, sunduğumuz güvenlik garantileriyle ilgili teklife cevap aldıktan sonra onu incelemek biraz zaman alacak. Söz konusu günler değil, haftalar” ifadelerini kullandı.ABD’nin söz verdiği gibi gelecek hafta yazılı cevap sunması halinde, yeni görüşmenin şubat ayında düzenlenebileceğini söyleyen kaynak, “Ancak her halükarda şubatın ilk günlerinde olmayacak” dedi.Daha önce Lavrov, Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri teklifine ABD’den yazılı cevap aldıktan sonra bakanlar düzeyinde yeni görüşmenin yapılabileceğini dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/blinken-lavrov-ile-gorusmemiz-ukrayna-etrafindaki-gerilimi-dusurecek-1052956967.html
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abd, rusya, sergey lavrov, antony blinken, görüşme

‘Yeni Lavrov-Blinken görüşmesi şubat ayında düzenlenebilir’

03:39 22.01.2022
© AP Photo / Alex BrandonAntony Blinken- Sergey Lavrov
Antony Blinken- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken arasında yeni görüşmenin şubatta gerçekleşebileceği duyuruldu.
İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen Lavrov-Blinken görüşmesinin ardından, Sputnik’e açıklamada bulunan Rus heyetinden bir kaynak, “ABD’den, sunduğumuz güvenlik garantileriyle ilgili teklife cevap aldıktan sonra onu incelemek biraz zaman alacak. Söz konusu günler değil, haftalar” ifadelerini kullandı.
ABD’nin söz verdiği gibi gelecek hafta yazılı cevap sunması halinde, yeni görüşmenin şubat ayında düzenlenebileceğini söyleyen kaynak, “Ancak her halükarda şubatın ilk günlerinde olmayacak” dedi.
Daha önce Lavrov, Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri teklifine ABD’den yazılı cevap aldıktan sonra bakanlar düzeyinde yeni görüşmenin yapılabileceğini dile getirmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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Blinken: Lavrov ile görüşmemiz Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürecek
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