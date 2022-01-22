https://tr.sputniknews.com/20220122/zaharova-abdnin-rusyanin-dezenformasyon-yuruttugu-seklindeki-aciklamalari-propaganda-bulteni-1053012094.html

Zaharova: ABD’nin Rusya’nın dezenformasyon yürüttüğü şeklindeki açıklamaları propaganda bülteni

Zaharova: ABD’nin Rusya’nın dezenformasyon yürüttüğü şeklindeki açıklamaları propaganda bülteni

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya tarafından Ukrayna hakkında dezenformasyon yürütüldüğü iddialarının yer... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T15:38+0300

2022-01-22T15:38+0300

2022-01-22T15:38+0300

dünya

abd

rusya

ukrayna

mariya zaharova

propaganda

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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Rusya ile ABD arasında Cenevre’de yapılan görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ‘Ukrayna hakkındaki politikası’ ile ilgili bir başka propaganda bülteni yayınladı” dedi.Zaharova, görüşme öncesinde yayınlanması, bağlamından koparılmış belli başlı konular ve Rusya’ya atfedilen, ancak gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar üzerinden oluşturulmasının, metnin propaganda amaçlı olduğunu gösterdiğini belirtti.Zaharova, “Ortaya bir beceriksizlik çıkmış. Partnerlerimizin onlarca yıldır hep yaptığı gibi” ifadelerini de kullandı.ABD, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki dünkü görüşme öncesinde Rusya’nın Ukrayna ile ilgili politikası hakkında ‘Gerçekler ve Yalanlar: Rusya’nın Ukrayna dezenformasyonu’ başlıklı bir bülten yayımladı. Yayımlanan metinde, Batı’nın Ukrayna’yı krize sürüklediği iddialarının tamamen kurgu olduğu belirtiliyor, ancak bununla ilgili teyit edici hiçbir açıklamaya yer verilmiyor.Metinde Ukrayna’nın Rusya ile ilişkilerde saldırgan taraf olduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini iddia ediyor.Rus askerlerinin Rusya topraklarındaki hareketinin de sadece bir yeniden konuşlandırma durumu olmadığını kaydeden ABD Dışişleri bakanlığı, bunun ‘Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı açıkça br tehdit’ olduğunu da ileri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220119/ukraynaya-giden-abd-disisleri-bakanindan-rusyaya-cagri-bariscil-yolu-izleyin-1052889914.html

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abd, rusya, ukrayna, mariya zaharova, propaganda