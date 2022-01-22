Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/zaharova-abdnin-rusyanin-dezenformasyon-yuruttugu-seklindeki-aciklamalari-propaganda-bulteni-1053012094.html
Zaharova: ABD’nin Rusya’nın dezenformasyon yürüttüğü şeklindeki açıklamaları propaganda bülteni
Zaharova: ABD’nin Rusya’nın dezenformasyon yürüttüğü şeklindeki açıklamaları propaganda bülteni
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya tarafından Ukrayna hakkında dezenformasyon yürütüldüğü iddialarının yer... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T15:38+0300
2022-01-22T15:38+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
mariya zaharova
propaganda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052720179_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_29dcd600050860d32a4747cf343ca467.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Rusya ile ABD arasında Cenevre’de yapılan görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ‘Ukrayna hakkındaki politikası’ ile ilgili bir başka propaganda bülteni yayınladı” dedi.Zaharova, görüşme öncesinde yayınlanması, bağlamından koparılmış belli başlı konular ve Rusya’ya atfedilen, ancak gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar üzerinden oluşturulmasının, metnin propaganda amaçlı olduğunu gösterdiğini belirtti.Zaharova, “Ortaya bir beceriksizlik çıkmış. Partnerlerimizin onlarca yıldır hep yaptığı gibi” ifadelerini de kullandı.ABD, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki dünkü görüşme öncesinde Rusya’nın Ukrayna ile ilgili politikası hakkında ‘Gerçekler ve Yalanlar: Rusya’nın Ukrayna dezenformasyonu’ başlıklı bir bülten yayımladı. Yayımlanan metinde, Batı’nın Ukrayna’yı krize sürüklediği iddialarının tamamen kurgu olduğu belirtiliyor, ancak bununla ilgili teyit edici hiçbir açıklamaya yer verilmiyor.Metinde Ukrayna’nın Rusya ile ilişkilerde saldırgan taraf olduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini iddia ediyor.Rus askerlerinin Rusya topraklarındaki hareketinin de sadece bir yeniden konuşlandırma durumu olmadığını kaydeden ABD Dışişleri bakanlığı, bunun ‘Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı açıkça br tehdit’ olduğunu da ileri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/ukraynaya-giden-abd-disisleri-bakanindan-rusyaya-cagri-bariscil-yolu-izleyin-1052889914.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052720179_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_8b91045d1c991816564eb9e4b66188d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, mariya zaharova, propaganda

Zaharova: ABD’nin Rusya’nın dezenformasyon yürüttüğü şeklindeki açıklamaları propaganda bülteni

15:38 22.01.2022
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya tarafından Ukrayna hakkında dezenformasyon yürütüldüğü iddialarının yer aldığı açıklamalarını, yeni bir propaganda bülteni olarak nitelendirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Rusya ile ABD arasında Cenevre’de yapılan görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ‘Ukrayna hakkındaki politikası’ ile ilgili bir başka propaganda bülteni yayınladı” dedi.
Zaharova, görüşme öncesinde yayınlanması, bağlamından koparılmış belli başlı konular ve Rusya’ya atfedilen, ancak gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar üzerinden oluşturulmasının, metnin propaganda amaçlı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Zaharova, “Ortaya bir beceriksizlik çıkmış. Partnerlerimizin onlarca yıldır hep yaptığı gibi” ifadelerini de kullandı.
ABD, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki dünkü görüşme öncesinde Rusya’nın Ukrayna ile ilgili politikası hakkında ‘Gerçekler ve Yalanlar: Rusya’nın Ukrayna dezenformasyonu’ başlıklı bir bülten yayımladı.
Yayımlanan metinde, Batı’nın Ukrayna’yı krize sürüklediği iddialarının tamamen kurgu olduğu belirtiliyor, ancak bununla ilgili teyit edici hiçbir açıklamaya yer verilmiyor.
Metinde Ukrayna’nın Rusya ile ilişkilerde saldırgan taraf olduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini iddia ediyor.
Rus askerlerinin Rusya topraklarındaki hareketinin de sadece bir yeniden konuşlandırma durumu olmadığını kaydeden ABD Dışişleri bakanlığı, bunun ‘Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı açıkça br tehdit’ olduğunu da ileri sürüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
DÜNYA
Blinken: Rusya'yla diplomatik etkileşimi mümkün olduğunca uzun süre devam ettirme niyetindeyiz
19 Ocak, 13:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce