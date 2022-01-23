https://tr.sputniknews.com/20220123/aksarayda-iki-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-8-kisi-yaralandi-1053045518.html

Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T23:55+0300

2022-01-23T23:55+0300

2022-01-23T23:55+0300

türkiye

ankara

kar yağışı

aksaray

trafik kazası

karayolu

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Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.Kazada otobüslerdeki yolculardan 8'i yaralandı.Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otobüsteki diğer yolcular, AFAD ve polis ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.

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ankara, kar yağışı, aksaray, trafik kazası, karayolu