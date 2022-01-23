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Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T23:55+0300
2022-01-23T23:55+0300
2022-01-23T23:55+0300
türkiye
ankara
kar yağışı
aksaray
trafik kazası
karayolu
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Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.Kazada otobüslerdeki yolculardan 8'i yaralandı.Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otobüsteki diğer yolcular, AFAD ve polis ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.
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ankara, kar yağışı, aksaray, trafik kazası, karayolu
Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada otobüslerdeki yolculardan 8'i yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüsteki diğer yolcular, AFAD ve polis ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.