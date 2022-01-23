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https://tr.sputniknews.com/20220123/alman-deniz-kuvvetleri-komutani-putin-ile-ilgili-aciklamalarin-ardindan-istifa-etti-1053021307.html
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından istifa etti
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından istifa etti
Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gelen... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T00:07+0300
2022-01-23T00:07+0300
2022-01-23T00:08+0300
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vladimir putin, almanya
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından istifa etti
00:07 23.01.2022 (güncellendi: 00:08 23.01.2022)
Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti