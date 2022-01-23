https://tr.sputniknews.com/20220123/almanya-disisleri-bakanligi-ukraynadaki-diplomatlarin-ailelerini-tahliye-etme-plani-hazirliyor-1053022183.html
'Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomatların ailelerini tahliye etme planı hazırlıyor'
'Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomatların ailelerini tahliye etme planı hazırlıyor'
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’daki büyükelçilik çalışanlarının ailelerini tahliye etme planları hazırladığı bildirildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T00:52+0300
2022-01-23T00:52+0300
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Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da gerilimin tırmanması durumunda bu ülkedeki büyükelçilik çalışanlarının ailelerini tahliye etme planları hazırlıyor.Haberde, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Alman Büyükelçiliği çalışanlarının ailelerini tahliye etme planı hazırlıyor. Plana göre, durumun kötüleşmesi halinde diplomatların yakınları ülkeden hızlıca tahliye edilecek” ifadelerine yer verildi.Daha önce FoxNews kanalından bir gazeteci, resmi yetkililerin açıklamalarına atıfla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki pazartesinden itibaren Ukrayna’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde görevli diplomat ailelerinin tahliyesine başlanması yönünde talimat verdiğini ileri sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı, iddiayı doğrulamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/alman-deniz-kuvvetleri-komutani-putin-ile-ilgili-aciklamalarin-ardindan-istifa-etti-1053021307.html
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'Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomatların ailelerini tahliye etme planı hazırlıyor'
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’daki büyükelçilik çalışanlarının ailelerini tahliye etme planları hazırladığı bildirildi.
Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da gerilimin tırmanması durumunda bu ülkedeki büyükelçilik çalışanlarının ailelerini tahliye etme planları hazırlıyor.
Haberde, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Alman Büyükelçiliği çalışanlarının ailelerini tahliye etme planı hazırlıyor. Plana göre, durumun kötüleşmesi halinde diplomatların yakınları ülkeden hızlıca tahliye edilecek” ifadelerine yer verildi.
Daha önce FoxNews kanalından bir gazeteci, resmi yetkililerin açıklamalarına atıfla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki pazartesinden itibaren Ukrayna’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde görevli diplomat ailelerinin tahliyesine başlanması yönünde talimat verdiğini ileri sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı, iddiayı doğrulamamıştı.