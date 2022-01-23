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https://tr.sputniknews.com/20220123/altay-tribunlerinden-kuvayimilliye-vurgulu-koreografi-1053040002.html
Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi
Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T19:07+0300
2022-01-23T19:07+0300
2022-01-23T19:07+0300
spor
altay spor kulübü
kareografi
kuvay-ı milliye
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart hazırladı.Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
altay spor kulübü, kareografi, kuvay-ı milliye
Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir koreografi hazırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde,
yazılı bir pankart hazırladı. "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay"
Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.