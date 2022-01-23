https://tr.sputniknews.com/20220123/altay-tribunlerinden-kuvayimilliye-vurgulu-koreografi-1053040002.html

Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi

Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T19:07+0300

2022-01-23T19:07+0300

2022-01-23T19:07+0300

spor

altay spor kulübü

kareografi

kuvay-ı milliye

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart hazırladı.Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.

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altay spor kulübü, kareografi, kuvay-ı milliye