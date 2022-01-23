Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220123/altay-tribunlerinden-kuvayimilliye-vurgulu-koreografi-1053040002.html
Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi
Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T19:07+0300
2022-01-23T19:07+0300
spor
altay spor kulübü
kareografi
kuvay-ı milliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053039976_0:54:1201:729_1920x0_80_0_0_dd1b04d1f81a52cbf942a827a904d190.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart hazırladı.Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053039976_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7b7f3f4d521b3f0a97219c20ec8469fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altay spor kulübü, kareografi, kuvay-ı milliye

Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi

19:07 23.01.2022
© DHASpor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir koreografi hazırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay yazılı bir koreografi hazırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir koreografi hazırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart hazırladı.
Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce