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Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı
Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T05:19+0300
2022-01-23T05:35+0300
türkiye
amasya
trafik kazası
kaza
yolcu otobüsü
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Demirören Haber Ajansı'na göre otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.Yolcu otobüsünün yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildiği belirtildi.
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amasya, trafik kazası, kaza, yolcu otobüsü

Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

05:19 23.01.2022 (güncellendi: 05:35 23.01.2022)
© İHAAmasya'da karla kaplı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü
Amasya'da karla kaplı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Demirören Haber Ajansı'na göre otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.
Yolcu otobüsünün yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildiği belirtildi.
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