Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Demirören Haber Ajansı'na göre otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.Yolcu otobüsünün yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildiği belirtildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Demirören Haber Ajansı'na göre otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.
Yolcu otobüsünün yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildiği belirtildi.