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Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:49+0300
2022-01-23T15:04+0300
afrika
hollanda
uçak
kaçak
kargo
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Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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afrika, hollanda, uçak, kaçak, kargo

Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

14:49 23.01.2022 (güncellendi: 15:04 23.01.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu.
Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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