https://tr.sputniknews.com/20220123/amsterdama-inen-kargo-ucaginin-on-inis-takimlarinda-bir-kisi-bulundu-1053033948.html

Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T14:49+0300

2022-01-23T14:49+0300

2022-01-23T15:04+0300

afrika

hollanda

uçak

kaçak

kargo

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Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

hollanda

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afrika, hollanda, uçak, kaçak, kargo