Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu.
Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
A stowaway was discovered in the wheel section under the front of a freight plane that arrived at Amsterdam's Schiphol airport from South Africa on Sunday, Dutch military police said. https://t.co/7yPv36bdQc