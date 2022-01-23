Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-nedeniyle-istanbul-yonu-ulasima-kapandi--1053032306.html
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T13:52+0300
2022-01-23T13:54+0300
türkiye
trafik
kar
zincirleme kaza
anadolu otoyolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053032565_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_34391d066c9aed0715cc5156aa048956.jpg
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve tırların da olduğu yaklaşık 30 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Düzce Valisi Cevdet Atay, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor, bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220123/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-1053025871.html
türkiye
anadolu otoyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053032565_91:0:994:677_1920x0_80_0_0_bacbea8dbda8f1ec7a879c128e27e228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik, kar, zincirleme kaza, anadolu otoyolu

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

13:52 23.01.2022 (güncellendi: 13:54 23.01.2022)
© AA / Ömer ÜrerZincirleme kaza
Zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA / Ömer Ürer
Abone ol
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve tırların da olduğu yaklaşık 30 araç kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Düzce Valisi Cevdet Atay, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor, bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
TÜRKİYE
Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 15 yaralı
09:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce