https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-nedeniyle-istanbul-yonu-ulasima-kapandi--1053032306.html

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T13:52+0300

2022-01-23T13:52+0300

2022-01-23T13:54+0300

türkiye

trafik

kar

zincirleme kaza

anadolu otoyolu

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve tırların da olduğu yaklaşık 30 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Düzce Valisi Cevdet Atay, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor, bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220123/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-1053025871.html

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trafik, kar, zincirleme kaza, anadolu otoyolu