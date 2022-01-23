Ankara'da ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı

Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi 18 yaşındaki E.Ç'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
Mamak ilçesinde intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisinin ölümünü şüpheli bulan polis, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı.
Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi 18 yaşındaki E.Ç'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.