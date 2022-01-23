https://tr.sputniknews.com/20220123/ankarada-olumu-supheli-bulunan-genc-kizin-anne-ve-babasi-gozaltina-alindi-1053023218.html

Ankara'da ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı

Ankara'da ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı

Mamak ilçesinde intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisinin ölümünü şüpheli bulan polis, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T02:43+0300

2022-01-23T02:43+0300

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ankara

genç kız

baba

anne

intihar

türkiye

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Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi 18 yaşındaki E.Ç'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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ankara, genç kız, baba, anne, intihar