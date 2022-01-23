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Ankara'da ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı
Ankara'da ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı
Mamak ilçesinde intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisinin ölümünü şüpheli bulan polis, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T02:43+0300
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ankara
genç kız
baba
anne
intihar
türkiye
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Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi 18 yaşındaki E.Ç'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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ankara, genç kız, baba, anne, intihar

Ankara'da ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı

02:43 23.01.2022 (güncellendi: 02:46 23.01.2022)
© AAPolis, girilmez, olay yeri inceleme
Polis, girilmez, olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Mamak ilçesinde intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisinin ölümünü şüpheli bulan polis, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı.
Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi 18 yaşındaki E.Ç'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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