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https://tr.sputniknews.com/20220123/apartman-sakiniyle-yonetici-arasinda-bicakli-isinamiyoruz-kavgasi-4-yarali-1053029366.html
Apartman sakiniyle yönetici arasında bıçaklı 'ısınamıyoruz' kavgası: 4 yaralı
Apartman sakiniyle yönetici arasında bıçaklı 'ısınamıyoruz' kavgası: 4 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, aynı apartmanda ikamet eden apartman sakini ile yönetici ve yakını arasında çıkan bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T12:10+0300
2022-01-23T12:10+0300
türkiye
konya
apartman
ısınma
kavga
yönetici
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Konya'da aynı apartmanda oturan apartman sakini ile yönetici arasında kömürü az yakma ve az ısınma sorunu nedeniyle tartışma yaşandı. Hükümet Caddesi üzerinde bir iş hanının önünde sorunu konuşmak bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşi A.A. ile birlikte adrese gelen apartman sakini K.A. iddiaya göre, tartıştığı yönetici ve kardeşine bıçak çekince yaşanan arbedede taraflardan bazıları bıçakla yaralandı. K.A.’nın eşinin de taraflar arasında yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada kocası, yönetici ve kardeşi ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavgada elinde ve baş parmağı arasında kesi yarası bulunan K.A.’nın yapılan müdahale sonrasında hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tarafların ayırmaya çalışırken A.A., sol el bileğinden kesi ve çıkan arbedede kaburga kemiğinin kırıldığı öğrenilen M.S. ile kardeşi H.S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Birbirinden şikâyetçi olan taraflar daha sonra polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-baltayla-okula-giren-veli-tutuklandi-1053018595.html
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konya, apartman, ısınma, kavga, yönetici

Apartman sakiniyle yönetici arasında bıçaklı 'ısınamıyoruz' kavgası: 4 yaralı

12:10 23.01.2022
© İHA / ALİ RIZA ÖNSESApartman sakiniyle yönetici arasında bıçaklı 'ısınamıyoruz' kavgası: 4 yaralı
Apartman sakiniyle yönetici arasında bıçaklı 'ısınamıyoruz' kavgası: 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ALİ RIZA ÖNSES
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, aynı apartmanda ikamet eden apartman sakini ile yönetici ve yakını arasında çıkan bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.
Konya'da aynı apartmanda oturan apartman sakini ile yönetici arasında kömürü az yakma ve az ısınma sorunu nedeniyle tartışma yaşandı. Hükümet Caddesi üzerinde bir iş hanının önünde sorunu konuşmak bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşi A.A. ile birlikte adrese gelen apartman sakini K.A. iddiaya göre, tartıştığı yönetici ve kardeşine bıçak çekince yaşanan arbedede taraflardan bazıları bıçakla yaralandı.
K.A.’nın eşinin de taraflar arasında yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada kocası, yönetici ve kardeşi ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavgada elinde ve baş parmağı arasında kesi yarası bulunan K.A.’nın yapılan müdahale sonrasında hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tarafların ayırmaya çalışırken A.A., sol el bileğinden kesi ve çıkan arbedede kaburga kemiğinin kırıldığı öğrenilen M.S. ile kardeşi H.S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Birbirinden şikâyetçi olan taraflar daha sonra polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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