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Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu
Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu
Arap Yarımadası'nda Tunç Çağı'ndan kalma 5 bin yıllık yol ağı keşfedildi. Uzmanlara göre yol ağı, bölgede yaşayanların birbirlerine sosyal ve ekonomik olarak... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:32+0300
2022-01-23T14:34+0300
tunç çağı
yaşam
arap yarımadası
cenaze
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Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Arap Yarımadası'ndaki kazılarda eski bir 'bağlantı yol ağı' buldu.Bu yol ağının Tunç Çağı döneminde bölgedeki çeşitli su kaynakları ile verimli toprakları birbirine bağladığı tahmin ediliyor.‘Cenaze caddeleri' adı verildiYaklaşık beş bin yıllık yol ağına 'cenaze caddeleri' adı verildi. Sebebi de kazılar sırasında yolların çevresinde binlerce mezarın bulunması.Arkeologlar, buluntuların bölgede yaşayanların birbirine sosyal ve ekonomik olarak çok daha bağlı olduğunu gösterdiğini söylüyor.Ve bu keşfin, eski uygarlıkların nasıl yerleşik düzene geçtiklerine de ışık tutmasını bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/otomobile-yapilan-gizli-bolmede-tunc-cagi-bizans-ve-roma-donemlere-ait-onlarca-tarihi-eser-bulundu-1051039998.html
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tunç çağı, arap yarımadası, cenaze

Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu

14:32 23.01.2022 (güncellendi: 14:34 23.01.2022)
© TRT HaberArap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı
Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© TRT Haber
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Arap Yarımadası'nda Tunç Çağı'ndan kalma 5 bin yıllık yol ağı keşfedildi. Uzmanlara göre yol ağı, bölgede yaşayanların birbirlerine sosyal ve ekonomik olarak bilinenden çok daha bağlı olduğunu gösteriyor.
Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Arap Yarımadası'ndaki kazılarda eski bir 'bağlantı yol ağı' buldu.
Bu yol ağının Tunç Çağı döneminde bölgedeki çeşitli su kaynakları ile verimli toprakları birbirine bağladığı tahmin ediliyor.

‘Cenaze caddeleri' adı verildi

Yaklaşık beş bin yıllık yol ağına 'cenaze caddeleri' adı verildi. Sebebi de kazılar sırasında yolların çevresinde binlerce mezarın bulunması.
Arkeologlar, buluntuların bölgede yaşayanların birbirine sosyal ve ekonomik olarak çok daha bağlı olduğunu gösterdiğini söylüyor.
Ve bu keşfin, eski uygarlıkların nasıl yerleşik düzene geçtiklerine de ışık tutmasını bekliyor.
Denizli'de kültür varlıklarını yasadışı yollarla satışa sunmak isteyen şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine gizlenmiş onlarca tarihi eser ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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Otomobile yapılan gizli bölmede Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait onlarca tarihi eser bulundu
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