https://tr.sputniknews.com/20220123/arap-yarimadasinda-5-bin-yillik-yol-agi-bulundu-1053033506.html

Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu

Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu

Arap Yarımadası'nda Tunç Çağı'ndan kalma 5 bin yıllık yol ağı keşfedildi. Uzmanlara göre yol ağı, bölgede yaşayanların birbirlerine sosyal ve ekonomik olarak... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T14:32+0300

2022-01-23T14:32+0300

2022-01-23T14:34+0300

tunç çağı

yaşam

arap yarımadası

cenaze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053033272_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8bcd1c09f70a0c091e24740eb298bc14.jpg

Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Arap Yarımadası'ndaki kazılarda eski bir 'bağlantı yol ağı' buldu.Bu yol ağının Tunç Çağı döneminde bölgedeki çeşitli su kaynakları ile verimli toprakları birbirine bağladığı tahmin ediliyor.‘Cenaze caddeleri' adı verildiYaklaşık beş bin yıllık yol ağına 'cenaze caddeleri' adı verildi. Sebebi de kazılar sırasında yolların çevresinde binlerce mezarın bulunması.Arkeologlar, buluntuların bölgede yaşayanların birbirine sosyal ve ekonomik olarak çok daha bağlı olduğunu gösterdiğini söylüyor.Ve bu keşfin, eski uygarlıkların nasıl yerleşik düzene geçtiklerine de ışık tutmasını bekliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211122/otomobile-yapilan-gizli-bolmede-tunc-cagi-bizans-ve-roma-donemlere-ait-onlarca-tarihi-eser-bulundu-1051039998.html

arap yarımadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunç çağı, arap yarımadası, cenaze