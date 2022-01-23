Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu

Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Arap Yarımadası'ndaki kazılarda eski bir 'bağlantı yol ağı' buldu.Bu yol ağının Tunç Çağı döneminde bölgedeki çeşitli su kaynakları ile verimli toprakları birbirine bağladığı tahmin ediliyor.‘Cenaze caddeleri' adı verildiYaklaşık beş bin yıllık yol ağına 'cenaze caddeleri' adı verildi. Sebebi de kazılar sırasında yolların çevresinde binlerce mezarın bulunması.Arkeologlar, buluntuların bölgede yaşayanların birbirine sosyal ve ekonomik olarak çok daha bağlı olduğunu gösterdiğini söylüyor.Ve bu keşfin, eski uygarlıkların nasıl yerleşik düzene geçtiklerine de ışık tutmasını bekliyor.
Arap Yarımadası'nda Tunç Çağı'ndan kalma 5 bin yıllık yol ağı keşfedildi. Uzmanlara göre yol ağı, bölgede yaşayanların birbirlerine sosyal ve ekonomik olarak bilinenden çok daha bağlı olduğunu gösteriyor.
Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Arap Yarımadası'ndaki kazılarda eski bir 'bağlantı yol ağı' buldu.
Bu yol ağının Tunç Çağı döneminde bölgedeki çeşitli su kaynakları ile verimli toprakları birbirine bağladığı tahmin ediliyor.
‘Cenaze caddeleri' adı verildi
Yaklaşık beş bin yıllık yol ağına 'cenaze caddeleri' adı verildi. Sebebi de kazılar sırasında yolların çevresinde binlerce mezarın bulunması.
Arkeologlar, buluntuların bölgede yaşayanların birbirine sosyal ve ekonomik olarak çok daha bağlı olduğunu gösterdiğini söylüyor.
Ve bu keşfin, eski uygarlıkların nasıl yerleşik düzene geçtiklerine de ışık tutmasını bekliyor.