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https://tr.sputniknews.com/20220123/arastirma-kanadalilarin-yaklasik-yuzde-60i-ailelerine-yeterli-yiyecek-saglamakta-zorlaniyor-1053024461.html
Araştırma: Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor
Araştırma: Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor
Kanada’da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 60'ının ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlandığını ortaya koydu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T04:36+0300
2022-01-23T04:38+0300
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Angus Reid Enstitüsü'nün (ARI) yaptığı araştırmaya yer veren Anadolu Ajansı Kanadalıların yüzde 57'sinin ailelerini beslemekte zorlandıkları, bu sonucun en son 2019'da yapılan aynı içerikli ankette yüzde 36 olarak çıktığı kaydedildi.Enstitüden yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarında, ülkede son yıllarda giderek yükselme eğilimi gösteren enflasyon rakamlarının önemli rol oynadığı belirtildi.Açıklamada, araştırmaya katılan her beş Kanadalıdan dördünün (yüzde 82), yaşam maliyetindeki artışın hanelerinde gördükleri herhangi bir gelir artışını geride bıraktığını beyan ettiği aktarıldı.Araştırmada, Kanadalıların yüzde 39’unun geçen yıla göre daha kötü durumda olduklarını beyan ettikleri vurgulanan açıklamada, nüfusun bu kesiminin daha düşük gelirlilerden oluştuğuna işaret edildi.Açıklamada, araştırmaya göre birçok Kanadalının bu zorluklara katlanırken daha kötüsünün gelmesini beklediği, Kanadalıların yüzde 29’unun 12 ay içinde mali durumlarının daha da kötüleşeceğine inandığı, yüzde 23’ünün ise iyileşeceğini umduğu kaydedildi.Kanada İstatistik Kurumu, 2021 yılı enflasyonunun yüzde 4,8 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.Kamyon sürücülerine getirilen aşı zorunluluğu tedarik zincirini etkiliyorBu arada, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin gölge Ulaştırma Bakanı Melissa Lantsman, Trudeau hükümetinin 15 Ocak’ta uygulamaya koyduğu, kamyon sürücülerine aşı zorunluluğu uygulamasının ülkedeki süpermarketlerin raflarını boş bırakacağını söyledi.Lantsman, aynı partiden beş milletvekili ile Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra'ya bir mektup yazarak, federal hükümetin Kanada'nın tedarik zincirlerini onarmak ve yiyecekleri market raflarında tutmak için daha güçlü ve kararlı adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu.Halkın gıdaya ulaşmasının giderek zorlaştığına dikkati çeken Lantsman, bazı erken belirtilerin tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirdiğini gösterdiğine vurgu yaptı.Kanada’nın tedarik zincirindeki en önemli ülke olan ABD ile daha önce iki doz Kovid-19 aşı olma zorunluluğu uygulanmazken, Trudeau hükümeti 15 Ocak’ta aldığı kararla sürücülere aşı mecburiyeti getirmişti.Aşı olmak istemeyen birçok sürücünün yola çıkmaması ise ülkede mal ve ürün tedarikinde sıkıntılar başlamasına yol açtı.
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kanada, justin trudeau, alışveriş, gıda, ekonomi

Araştırma: Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor

04:36 23.01.2022 (güncellendi: 04:38 23.01.2022)
© REUTERS / Carlos OsorioKanada - alışveriş - enflasyon
Kanada - alışveriş - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Carlos Osorio
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Kanada’da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 60'ının ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlandığını ortaya koydu.
Angus Reid Enstitüsü'nün (ARI) yaptığı araştırmaya yer veren Anadolu Ajansı Kanadalıların yüzde 57'sinin ailelerini beslemekte zorlandıkları, bu sonucun en son 2019'da yapılan aynı içerikli ankette yüzde 36 olarak çıktığı kaydedildi.
Enstitüden yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarında, ülkede son yıllarda giderek yükselme eğilimi gösteren enflasyon rakamlarının önemli rol oynadığı belirtildi.
Açıklamada, araştırmaya katılan her beş Kanadalıdan dördünün (yüzde 82), yaşam maliyetindeki artışın hanelerinde gördükleri herhangi bir gelir artışını geride bıraktığını beyan ettiği aktarıldı.
Araştırmada, Kanadalıların yüzde 39’unun geçen yıla göre daha kötü durumda olduklarını beyan ettikleri vurgulanan açıklamada, nüfusun bu kesiminin daha düşük gelirlilerden oluştuğuna işaret edildi.
Açıklamada, araştırmaya göre birçok Kanadalının bu zorluklara katlanırken daha kötüsünün gelmesini beklediği, Kanadalıların yüzde 29’unun 12 ay içinde mali durumlarının daha da kötüleşeceğine inandığı, yüzde 23’ünün ise iyileşeceğini umduğu kaydedildi.
Kanada İstatistik Kurumu, 2021 yılı enflasyonunun yüzde 4,8 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Kamyon sürücülerine getirilen aşı zorunluluğu tedarik zincirini etkiliyor

Bu arada, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin gölge Ulaştırma Bakanı Melissa Lantsman, Trudeau hükümetinin 15 Ocak’ta uygulamaya koyduğu, kamyon sürücülerine aşı zorunluluğu uygulamasının ülkedeki süpermarketlerin raflarını boş bırakacağını söyledi.
Lantsman, aynı partiden beş milletvekili ile Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra'ya bir mektup yazarak, federal hükümetin Kanada'nın tedarik zincirlerini onarmak ve yiyecekleri market raflarında tutmak için daha güçlü ve kararlı adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu.
Halkın gıdaya ulaşmasının giderek zorlaştığına dikkati çeken Lantsman, bazı erken belirtilerin tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirdiğini gösterdiğine vurgu yaptı.
Kanada’nın tedarik zincirindeki en önemli ülke olan ABD ile daha önce iki doz Kovid-19 aşı olma zorunluluğu uygulanmazken, Trudeau hükümeti 15 Ocak’ta aldığı kararla sürücülere aşı mecburiyeti getirmişti.
Aşı olmak istemeyen birçok sürücünün yola çıkmaması ise ülkede mal ve ürün tedarikinde sıkıntılar başlamasına yol açtı.
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