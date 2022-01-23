https://tr.sputniknews.com/20220123/avustralya-acik-tek-erkeklerde-zverev-elendi-nadal-ceyrek-finalde--1053028632.html

Avustralya Açık tek erkeklerde Zverev elendi, Nadal çeyrek finalde

Avustralya Açık tek erkeklerde Zverev elendi, Nadal çeyrek finalde

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Zverev dördüncü turda elendi. Turnuvanın favorilerinden 6 numaralı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T11:50+0300

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2022-01-23T11:51+0300

rafael nadal

tenis

avustralya açık

çeyrek final

alexander zverev

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Melbourne kentinde düzenlenen ve sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 7. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı. Tek erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 14 numaralı seribaşı Denis Shapovalov karşısında baştan sona tutuk bir performans sergilemesinin ardından turnuvaya veda etti. Kanadalı Shapovalov, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan turnuvanın favorilerinden 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise dünya 69. Fransız Adrian Mannarino karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı. Nadal çeyrek finalde Shapovalov ile eşleşti. Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuçlar yaşandı. 21 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Dünya 51 numarası ABD'li Madison Keys ise 8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek zorlanmadan üst tura çıktı. 4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-2'lik setlerin ardından geçerek çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220119/avustralya-acikta-kadinlarin-son-sampiyonu-osaka-3-tura-yukseldi-1052909803.html

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rafael nadal, tenis, avustralya açık, çeyrek final, alexander zverev