Avustralya Açık tek erkeklerde Zverev elendi, Nadal çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen ve sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 7. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı. Tek erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 14 numaralı seribaşı Denis Shapovalov karşısında baştan sona tutuk bir performans sergilemesinin ardından turnuvaya veda etti. Kanadalı Shapovalov, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan turnuvanın favorilerinden 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise dünya 69. Fransız Adrian Mannarino karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı. Nadal çeyrek finalde Shapovalov ile eşleşti. Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuçlar yaşandı. 21 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Dünya 51 numarası ABD'li Madison Keys ise 8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek zorlanmadan üst tura çıktı. 4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-2'lik setlerin ardından geçerek çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.
Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Zverev dördüncü turda elendi. Turnuvanın favorilerinden 6 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ise çeyrek finale çıkmayı başardı.
Melbourne kentinde düzenlenen ve sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 7. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.
Tek erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 14 numaralı seribaşı Denis Shapovalov karşısında baştan sona tutuk bir performans sergilemesinin ardından turnuvaya veda etti. Kanadalı Shapovalov, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini yenerek çeyrek finale kaldı.
Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan turnuvanın favorilerinden 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise dünya 69. Fransız Adrian Mannarino karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı. Nadal çeyrek finalde Shapovalov ile eşleşti.
Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuçlar yaşandı. 21 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Dünya 51 numarası ABD'li Madison Keys ise 8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek zorlanmadan üst tura çıktı.
4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-2'lik setlerin ardından geçerek çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.