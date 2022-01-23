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https://tr.sputniknews.com/20220123/bakan-karaismailoglunun-katilimiyla-canakkalede-gerceklestirilecek-toren-ertelendi-1053045410.html
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın katılacağı Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni ertelendi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T23:52+0300
2022-01-23T23:57+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi planlanan tören ileri bir tarihe ertelendi.
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi

23:52 23.01.2022 (güncellendi: 23:57 23.01.2022)
© DHABakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenler devri bitmiştir
Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenler devri bitmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın katılacağı Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni ertelendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi planlanan tören ileri bir tarihe ertelendi.
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