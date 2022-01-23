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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın katılacağı Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni ertelendi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T23:52+0300
2022-01-23T23:52+0300
2022-01-23T23:57+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi planlanan tören ileri bir tarihe ertelendi.
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi
23:52 23.01.2022 (güncellendi: 23:57 23.01.2022)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın katılacağı Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni ertelendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi planlanan tören ileri bir tarihe ertelendi.