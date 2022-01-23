https://tr.sputniknews.com/20220123/bakan-karaismailoglunun-katilimiyla-canakkalede-gerceklestirilecek-toren-ertelendi-1053045410.html

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirilecek tören ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın katılacağı Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni ertelendi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T23:52+0300

2022-01-23T23:52+0300

2022-01-23T23:57+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi planlanan tören ileri bir tarihe ertelendi.

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu