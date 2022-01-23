https://tr.sputniknews.com/20220123/bakan-soyludan-kilicdaroglu-ve-aksenere-sedef-kabas-tepkisi-edepsizligi-mesrulastirmayi-sectiler-1053022939.html

Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Sedef Kabaş tepkisi: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler

Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Sedef Kabaş tepkisi: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler

Gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T02:05+0300

2022-01-23T02:05+0300

2022-01-23T02:06+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

sedef kabaş

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.Soylu yaptığı paylaşımda "Bu cümle gerekliydi: "'Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…'' Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka" ifadelerine yer verdi.Kemal Kılıçdaroğlu, Sedef Kabaş ile ilgili "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı" paylaşımında bulunurken, Meral Akşener ise 'Sedef kabas yalnız değildir' hashtagini kullnarak, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, sedef kabaş, süleyman soylu