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https://tr.sputniknews.com/20220123/berlinde-ciftciler-gida-ve-tarim-politikasinda-reform-talebiyle-traktorlerle-eylem-yapti-1053023861.html
Berlin’de çiftçiler gıda ve tarım politikasında reform talebiyle traktörlerle eylem yaptı
Berlin’de çiftçiler gıda ve tarım politikasında reform talebiyle traktörlerle eylem yaptı
Almanya’nın başkenti Berlin'de çiftçiler, gıda ve tarım politikasında reform talebiyle traktörleriyle eylem gerçekleştirdi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T03:42+0300
2022-01-23T03:45+0300
dünya
berlin
protesto
traktör
çiftçi
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Wir haben es satt' (Artık bıktık) inisiyatifinin çağrısıyla Federal Meclis binasının önünde 25 traktörle toplanan göstericiler, daha sonra Federal Gıda ve Tarım Bakanlığına kadar yürüdü.Eylemde konvoy oluşturan traktörler korna çaldı, "Hayvan fabrikaları yerine gelecek. Tarım dönüşümü şimdi", "İnsanlar, hayvanlar, iklim ve çevre için perspektifler oluşturun" ve "Çiftlikleri koruyun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.Göstericiler, bakanlık binasının önünde Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir tarafından karşılandı.Çiftçiler, yaklaşık 1500’ün üzerinde taleplerinin olduğuna işaret ederek, 1,5 ay önce kurulan hükümete gıda ve tarım politikasında reform yapma çağrısında bulundu.Göstericilerin talepleri arasında iklim kriziyle mücadele edilmesi, çiftliklerin iflaslardan korunması ve türlerine uygun şekilde hayvancılık yapılmasının desteklenmesi yer aldı.Cem Özdemir de internet üzerinden kendisine gönderilen talepleri dinlediğini belirterek, altına imza atacağını, bu talepleri gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacının olduğunu söyledi.Özdemir, geçmişte Gıda ve Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında sorunlar yaşandığını dile getirerek, yeni hükümette iki bakanlığın birlikte çalışacağını anlattı.Göstericiler, Özdemir’e "tarımda dönüşümü" simgelediğini söyledikleri pırasa ile üzerinde bakanlığın ismi ile "Her çiftlik önemli" yazılı büyük bir levha verdi.
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berlin, protesto, traktör, çiftçi

Berlin’de çiftçiler gıda ve tarım politikasında reform talebiyle traktörlerle eylem yaptı

03:42 23.01.2022 (güncellendi: 03:45 23.01.2022)
© REUTERS / CHRISTIAN MANGBerlin çiftçi ptotesto
Berlin çiftçi ptotesto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN MANG
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Almanya’nın başkenti Berlin'de çiftçiler, gıda ve tarım politikasında reform talebiyle traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.
Wir haben es satt' (Artık bıktık) inisiyatifinin çağrısıyla Federal Meclis binasının önünde 25 traktörle toplanan göstericiler, daha sonra Federal Gıda ve Tarım Bakanlığına kadar yürüdü.
Eylemde konvoy oluşturan traktörler korna çaldı, "Hayvan fabrikaları yerine gelecek. Tarım dönüşümü şimdi", "İnsanlar, hayvanlar, iklim ve çevre için perspektifler oluşturun" ve "Çiftlikleri koruyun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.
Göstericiler, bakanlık binasının önünde Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir tarafından karşılandı.
Çiftçiler, yaklaşık 1500’ün üzerinde taleplerinin olduğuna işaret ederek, 1,5 ay önce kurulan hükümete gıda ve tarım politikasında reform yapma çağrısında bulundu.
Göstericilerin talepleri arasında iklim kriziyle mücadele edilmesi, çiftliklerin iflaslardan korunması ve türlerine uygun şekilde hayvancılık yapılmasının desteklenmesi yer aldı.
Cem Özdemir de internet üzerinden kendisine gönderilen talepleri dinlediğini belirterek, altına imza atacağını, bu talepleri gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacının olduğunu söyledi.
Özdemir, geçmişte Gıda ve Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında sorunlar yaşandığını dile getirerek, yeni hükümette iki bakanlığın birlikte çalışacağını anlattı.
Göstericiler, Özdemir’e "tarımda dönüşümü" simgelediğini söyledikleri pırasa ile üzerinde bakanlığın ismi ile "Her çiftlik önemli" yazılı büyük bir levha verdi.
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