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https://tr.sputniknews.com/20220123/berlusconi-italya-cumhurbaskanligi-adayligindan-cekildi-1053021622.html
Berlusconi, İtalya Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
Berlusconi, İtalya Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, ülkede başlayacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylığını geri çektiği... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T00:27+0300
2022-01-23T00:27+0300
dünya
italya
silvio berlusconi
cumhurbaşkanlığı
aday
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Forza Italia ve aşırı sağcı Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partilerinden oluşan merkez sağ ittifakın liderleri, Berlusconi'nin adaylığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki stratejilerini görüşmek üzere bir toplantı yaptı.İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Berlusconi, Lig lideri Matteo Salvini ve FdI lideri Giorgia Meloni'nin hazır bulunduğu toplantıya katılmadı ancak gönderdiği mesajla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini ittifak ortaklarına ve kamuoyuna duyurdu.Adaylığı ile ilk günden bugüne tartışma konusu olan 85 yaşındaki Berlusconi mesajında, 'ulusal sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini, ülkesine farklı şekillerde hizmet etmeye devam edeceğini' belirterek, adaylığını sonlandırdığını kaydetti.Berlusconi, adaylığı boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Merkez sağ ittifak olarak ortak bir teklif yapacağız" ifadesini kullandı.Berlusconi, adı sıkça cumhurbaşkanlığı için geçen Başbakan Mario Draghi'nin de görev süresi bitene kadar bu makamda kalması gerektiğini belirtti.
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italya, silvio berlusconi, cumhurbaşkanlığı, aday

Berlusconi, İtalya Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

00:27 23.01.2022
© REUTERS / Remo CasilliEski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, ülkede başlayacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylığını geri çektiği bildirildi.
Forza Italia ve aşırı sağcı Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partilerinden oluşan merkez sağ ittifakın liderleri, Berlusconi'nin adaylığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki stratejilerini görüşmek üzere bir toplantı yaptı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Berlusconi, Lig lideri Matteo Salvini ve FdI lideri Giorgia Meloni'nin hazır bulunduğu toplantıya katılmadı ancak gönderdiği mesajla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini ittifak ortaklarına ve kamuoyuna duyurdu.
Adaylığı ile ilk günden bugüne tartışma konusu olan 85 yaşındaki Berlusconi mesajında, 'ulusal sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini, ülkesine farklı şekillerde hizmet etmeye devam edeceğini' belirterek, adaylığını sonlandırdığını kaydetti.
Berlusconi, adaylığı boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Merkez sağ ittifak olarak ortak bir teklif yapacağız" ifadesini kullandı.
Berlusconi, adı sıkça cumhurbaşkanlığı için geçen Başbakan Mario Draghi'nin de görev süresi bitene kadar bu makamda kalması gerektiğini belirtti.
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