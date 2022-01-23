https://tr.sputniknews.com/20220123/beyoglunda-icinde-20-bin-dolar-bulunan-cantayi-calanlar-yakalandi-1053033066.html

Beyoğlu'nda içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çalanlar yakalandı

Beyoğlu'nda içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çalanlar yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda girdikleri mağazadan bir kadının içinde 20 bin dolar bulunan çantasını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık zanlısının yanında 80'nin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T14:23+0300

2022-01-23T14:23+0300

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türkiye

beyoğlu

hırsız

çanta

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İstanbul Beyoğlu’nda bir ayakkabı mağazasında Endonezya uyruklu N.W.F.L. adlı kadının içinde 20 bin dolar ve cep telefonu bulunan çantası çalındı. Çantasının olmadığını fark eden kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 14 suç kaydı olan Ferah K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, şikayetçiye ait cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlık zanlısının yanında bulunan 14 yaşındaki H.K.Ö.'nün 90, 14 yaşındaki B.T.'nin de 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Çocuklar Kağıthane Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

türkiye

beyoğlu

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyoğlu, hırsız, çanta