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https://tr.sputniknews.com/20220123/beyoglunda-icinde-20-bin-dolar-bulunan-cantayi-calanlar-yakalandi-1053033066.html
Beyoğlu'nda içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çalanlar yakalandı
Beyoğlu'nda içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çalanlar yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda girdikleri mağazadan bir kadının içinde 20 bin dolar bulunan çantasını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık zanlısının yanında 80'nin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
beyoğlu
hırsız
çanta
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İstanbul Beyoğlu’nda bir ayakkabı mağazasında Endonezya uyruklu N.W.F.L. adlı kadının içinde 20 bin dolar ve cep telefonu bulunan çantası çalındı. Çantasının olmadığını fark eden kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 14 suç kaydı olan Ferah K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, şikayetçiye ait cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlık zanlısının yanında bulunan 14 yaşındaki H.K.Ö.'nün 90, 14 yaşındaki B.T.'nin de 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Çocuklar Kağıthane Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
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beyoğlu, hırsız, çanta

Beyoğlu'nda içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çalanlar yakalandı

14:23 23.01.2022 (güncellendi: 14:26 23.01.2022)
© İHABeyoğlu- Hırsızlık
Beyoğlu- Hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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İstanbul Beyoğlu’nda girdikleri mağazadan bir kadının içinde 20 bin dolar bulunan çantasını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık zanlısının yanında 80'nin üzerinden suç kaydı bulunan 14 yaşında iki çocuk olduğu da öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu’nda bir ayakkabı mağazasında Endonezya uyruklu N.W.F.L. adlı kadının içinde 20 bin dolar ve cep telefonu bulunan çantası çalındı.
Çantasının olmadığını fark eden kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 14 suç kaydı olan Ferah K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, şikayetçiye ait cep telefonu ele geçirildi.
Hırsızlık zanlısının yanında bulunan 14 yaşındaki H.K.Ö.'nün 90, 14 yaşındaki B.T.'nin de 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Çocuklar Kağıthane Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
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