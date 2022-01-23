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Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T19:18+0300
2022-01-23T19:18+0300
türkiye
diyarbakır
bingöl
kar
yol
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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-gecisi-tir-trafigine-devlet-yolu-ise-tum-araclara-kapatildi-1053037873.html
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diyarbakır, bingöl, kar, yol, karayolu

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı

19:18 23.01.2022
© AABingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
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