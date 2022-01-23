Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220123/bingol-diyarbakir-kara-yolu-kar-nedeniyle-tirlarin-ulasimina-kapatildi-1053040244.html
Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T19:18+0300
2022-01-23T19:18+0300
2022-01-23T19:18+0300
türkiye
diyarbakır
bingöl
kar
yol
karayolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053040219_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_02146ebc77c6efc4aefdd500a5d596ba.jpg
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-gecisi-tir-trafigine-devlet-yolu-ise-tum-araclara-kapatildi-1053037873.html
türkiye
diyarbakır
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053040219_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_904a5b4885a33e08a5e20f52853e9a0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyarbakır, bingöl, kar, yol, karayolu
Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında
tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.