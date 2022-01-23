https://tr.sputniknews.com/20220123/bingol-diyarbakir-kara-yolu-kar-nedeniyle-tirlarin-ulasimina-kapatildi-1053040244.html

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı

Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T19:18+0300

2022-01-23T19:18+0300

2022-01-23T19:18+0300

türkiye

diyarbakır

bingöl

kar

yol

karayolu

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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-gecisi-tir-trafigine-devlet-yolu-ise-tum-araclara-kapatildi-1053037873.html

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diyarbakır, bingöl, kar, yol, karayolu