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https://tr.sputniknews.com/20220123/bmye-borcunu-odeyen-iran-oy-hakkimizin-iade-edilmesini-bekliyoruz-1053037267.html
BM'ye borcunu ödeyen İran: Oy hakkımızın iade edilmesini bekliyoruz
BM'ye borcunu ödeyen İran: Oy hakkımızın iade edilmesini bekliyoruz
İran BM Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, BM’ye gecikmiş aidat ödemesinin yapıldığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının iade edilmesi gerektiğini... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:55+0300
2022-01-23T16:58+0300
iran
dünya
birleşmiş milletler (bm)
oy hakkı
borç
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İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, Güney Kore’nin bloke ettiği İran’a ait mal varlığından 18 milyon doların aidat ödemesi için BM’ye aktarıldığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının geri iade edilmesi gerektiğini söyledi.Revançi, "Birleşmiş Milletler'den İran'ın oy hakkını geri iade etmesini bekliyoruz. ABD'nin acımasız yaptırımları nedeniyle son 2 yıldır BM'ye olan aidat borcumuzu ödemede sorunlar yaşıyoruz. Bu yaptırımlar sadece gıda ve ilaç sektöründe değil, BM'deki çalışmalarımızı da olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler aralarında İran'ın da bulunduğu 8 ülkenin BM'ye olan borçlarını ödemedikleri gerekesiyle oy kullanma haklarını iptal etmişti. Herhangi bir ülkenin BM'ye olan aidat borcu son 2 yılda ödediği aidattan fazla ise o ülkenin oy kullanma hakkı elinden alınıyor.Geçtiğimiz yıl bir kez daha 65 milyon dolarlık borcu nedeniyle oy kullanma hakkını kaybeden Tahran yönetimi, 16 milyon dolarlık asgari ödemeyle oy hakkını geri kazanmıştı.İran'a ait mal varlıkları ise ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore tarafından bloke edilmişti. Güney Kore'de İran'a ait tahmini olarak 7 milyar dolar mali varlık olduğu belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210611/bmye-borcunu-odeyen-iran-kaybettigi-oy-kullanma-hakkini-geri-kazandi-1044714021.html
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iran, birleşmiş milletler (bm), oy hakkı, borç

BM'ye borcunu ödeyen İran: Oy hakkımızın iade edilmesini bekliyoruz

16:55 23.01.2022 (güncellendi: 16:58 23.01.2022)
© AAİran, bayrak
İran, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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İran BM Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, BM’ye gecikmiş aidat ödemesinin yapıldığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının iade edilmesi gerektiğini söyledi.
İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, Güney Kore’nin bloke ettiği İran’a ait mal varlığından 18 milyon doların aidat ödemesi için BM’ye aktarıldığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının geri iade edilmesi gerektiğini söyledi.
Revançi, "Birleşmiş Milletler'den İran'ın oy hakkını geri iade etmesini bekliyoruz. ABD'nin acımasız yaptırımları nedeniyle son 2 yıldır BM'ye olan aidat borcumuzu ödemede sorunlar yaşıyoruz. Bu yaptırımlar sadece gıda ve ilaç sektöründe değil, BM'deki çalışmalarımızı da olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler aralarında İran'ın da bulunduğu 8 ülkenin BM'ye olan borçlarını ödemedikleri gerekesiyle oy kullanma haklarını iptal etmişti. Herhangi bir ülkenin BM'ye olan aidat borcu son 2 yılda ödediği aidattan fazla ise o ülkenin oy kullanma hakkı elinden alınıyor.
Geçtiğimiz yıl bir kez daha 65 milyon dolarlık borcu nedeniyle oy kullanma hakkını kaybeden Tahran yönetimi, 16 milyon dolarlık asgari ödemeyle oy hakkını geri kazanmıştı.
İran'a ait mal varlıkları ise ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore tarafından bloke edilmişti. Güney Kore'de İran'a ait tahmini olarak 7 milyar dolar mali varlık olduğu belirtiliyor.
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2021
DÜNYA
BM'ye borcunu ödeyen İran, kaybettiği oy kullanma hakkını geri kazandı
11 Haziran 2021, 22:51
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