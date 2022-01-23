https://tr.sputniknews.com/20220123/brukselde-olayli-koronavirus-protestosu-15-kisi-yaralandi-70-kisi-gozaltina-alindi-1053043701.html

Brüksel'de olaylı koronavirüs protestosu: 15 kişi yaralandı, 70 kişi gözaltına alındı

Brüksel'de olaylı koronavirüs protestosu: 15 kişi yaralandı, 70 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösteride çıkan olaylarda 15 kişinin yaralandığı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T22:46+0300

2022-01-23T22:46+0300

2022-01-23T22:48+0300

dünya

belçika

protesto

koronavirüs

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Fransa, Hollanda, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinden gelerek Brüksel'de toplanan yaklaşık 50 bin kişinin Brüksel'deki AB kurumları yakınında düzenlediği protestoda polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 polis ile 12 göstericinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.Brüksel polisi, yaralıların hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca polise taşlar ve sopalarla saldıran gruplardan 70 kişinin gözaltında olduğu, haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.Göstericiler arasından bir grubun saldırdığı AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında da ciddi hasar oluştu. Binanın camları kırıldı, girişi kullanılamaz hale geldi.EEAS'ın başında bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olaylardan sonra inceleme yaptığı binaya yönelik saldırıyı kınadı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrell, "anlamsız tahribat ve şiddete" karşı görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.EEAS'tan yapılan açıklamada da "Bugün şahit olduğumuz şiddet ve binamıza yapılan saldırı, AB ve EEAS olarak savunduğumuz her şeyin utanç verici bir ihlalidir." denildi.Brüksel'de Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen gösteride AB kurumlarının yakınındaki 50. Yıl Parkı'nda toplanan on binlerce kişinin protestosu şiddet olaylarına sahne oldu.Göstericilerden Antifa adlı sol örgüte mensup oldukları belirtilen grupla polis arasında çatışma çıktı, çevredeki çok sayıda sivil araç ve polis aracı tahrip edildi. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler bazı binalar, otobüs durakları ve bir metro istasyonu gibi yerlere zarar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211204/1051444563.html

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belçika, protesto, koronavirüs