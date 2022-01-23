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Bu kaçıncı bahar?: Pfizer CEO'su 'Birkaç aya normal hayata döneriz, yılda bir aşı ideal olur' dedi
Bu kaçıncı bahar?: Pfizer CEO'su 'Birkaç aya normal hayata döneriz, yılda bir aşı ideal olur' dedi
Batı aleminde ilk acil kullanım yetkisi alan aşıyı Biontech ile birlikte üreten Pfizer'in CEO'su, Fransız medyasının ardından İsrail medyasına da dünyanın... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T18:32+0300
2022-01-23T18:32+0300
koronavirüs
pfizer
normalleşme
aşı
albert bourla
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Pfizer CEO'su Albert Bourla, İsrail medyasına verdiği bir dizi demeçte aşı karşıtlarını hem yermeye hem de teskin etmeye yönelik açıklamalarda bulundu. ABD merkezli ilaç devinin 2020'de 21 milyon dolar kazanan CEO'su, 'aşı olmaya çekinen kayda değer bir azınlık olduğunu' söylerken, aşı karşıtlarını 'piyasada dolaşımda olan dezenformasyondan yararlanan ve kar eden suçlular' diye niteledi:Bourla "Onlar yüzünden, bu az sayıda suçlu yüzünden milyonlarca insan öldü" dedi. Diğer yandan yıllık aşı modelini kamuoyuna satmanın çok daha kolay olacağı mesajını veren Pfizer CEO'su, "İnsanların 4-5 ayda bir destekleyici aşı olması iyi bir senaryo olmaz. Benim umudum, yılda bir kez yaptırmak zorunda olduğumuz bir aşımızın olması" dedi.“Yılda bir kez aşı... insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay, insanların bunu hatırlaması daha kolay.. Omicron varyantını kapsarken diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey ortaya çıkmadıkça bu bir çözüm olabilir” diyen Bourla, böyle bir aşının martta toplu üretimine geçilebileceğinden söz etti. Birkaç gün önce Fransız gazetesi Le Figaro'ya "Yakında normal hayata dönebileceğiz. Elimizdeki tüm araçlar -testler, çok etkili aşılar ve evde alınabilecek ilk tedaviler- sayesinde ilkbaharda o noktaya varmak için iyi bir konumdayız" diye konuşmuş olan Bourla, İsrail medyasına da “Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz” diyerek ekledi:"Virüs yok edilmeyecek. Virüs gelecek yıllarda bizimle olacak. Omicron… gibi anormallikler olmaya devam edecek, ama biz onları kontrol edebileceğiz. Omicron'a karşı bir aşı üzerinde çalışıyoruz, ancak daha başka varyantlar olacaktır. Bu virüs, yeni varyantlar yaratma ve ister doğal isterse aşı yoluyla bağışıklık korumasından kaçma eğiliminde.""Bugüne kadarki varyantların aksine, yalnızca Omicron, aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildi, ancak aşı, hastaneye yatışı önlemede etkili olmaya devam ediyor."
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pfizer, normalleşme, aşı, albert bourla

Bu kaçıncı bahar?: Pfizer CEO'su 'Birkaç aya normal hayata döneriz, yılda bir aşı ideal olur' dedi

18:32 23.01.2022
© AP PhotoAlber Bourla
Alber Bourla - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AP Photo
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Batı aleminde ilk acil kullanım yetkisi alan aşıyı Biontech ile birlikte üreten Pfizer'in CEO'su, Fransız medyasının ardından İsrail medyasına da dünyanın birkaç ay içinde normal hayata geri dönebileceği tahmininde bulundu. Albert Bourla, yılda birkaç kez değil de sadece bir kez Kovid aşısı uygulamasına geçilebileceğini öngördü.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, İsrail medyasına verdiği bir dizi demeçte aşı karşıtlarını hem yermeye hem de teskin etmeye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD merkezli ilaç devinin 2020'de 21 milyon dolar kazanan CEO'su, 'aşı olmaya çekinen kayda değer bir azınlık olduğunu' söylerken, aşı karşıtlarını 'piyasada dolaşımda olan dezenformasyondan yararlanan ve kar eden suçlular' diye niteledi:
Bourla "Onlar yüzünden, bu az sayıda suçlu yüzünden milyonlarca insan öldü" dedi.
Diğer yandan yıllık aşı modelini kamuoyuna satmanın çok daha kolay olacağı mesajını veren Pfizer CEO'su, "İnsanların 4-5 ayda bir destekleyici aşı olması iyi bir senaryo olmaz. Benim umudum, yılda bir kez yaptırmak zorunda olduğumuz bir aşımızın olması" dedi.
“Yılda bir kez aşı... insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay, insanların bunu hatırlaması daha kolay.. Omicron varyantını kapsarken diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey ortaya çıkmadıkça bu bir çözüm olabilir” diyen Bourla, böyle bir aşının martta toplu üretimine geçilebileceğinden söz etti.
Birkaç gün önce Fransız gazetesi Le Figaro'ya "Yakında normal hayata dönebileceğiz. Elimizdeki tüm araçlar -testler, çok etkili aşılar ve evde alınabilecek ilk tedaviler- sayesinde ilkbaharda o noktaya varmak için iyi bir konumdayız" diye konuşmuş olan Bourla, İsrail medyasına da “Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz” diyerek ekledi:
"Virüs yok edilmeyecek. Virüs gelecek yıllarda bizimle olacak. Omicron… gibi anormallikler olmaya devam edecek, ama biz onları kontrol edebileceğiz. Omicron'a karşı bir aşı üzerinde çalışıyoruz, ancak daha başka varyantlar olacaktır. Bu virüs, yeni varyantlar yaratma ve ister doğal isterse aşı yoluyla bağışıklık korumasından kaçma eğiliminde."
"Bugüne kadarki varyantların aksine, yalnızca Omicron, aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildi, ancak aşı, hastaneye yatışı önlemede etkili olmaya devam ediyor."
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