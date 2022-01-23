https://tr.sputniknews.com/20220123/caddelerden-temizlenen-karlar-ceyhan-nehrine-su-oluyor-1053022572.html

Caddelerden temizlenen karlar Ceyhan Nehri’ne su oluyor

Caddelerden temizlenen karlar Ceyhan Nehri’ne su oluyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerinin yollar ve kaldırımlardan temizlediği karlar, kamyonlarla Ceyhan Nehri'ne taşınıyor. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T01:20+0300

2022-01-23T01:20+0300

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türkiye

kar

su

ceyhan nehri

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Elbistan Belediyesi, ana caddelerde biriken karları da iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek Ceyhan Nehri'ne taşıyor. Kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, yoğun yağışa rağmen ilçede olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Balta, “İlçe merkezinde ilk günden beri karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk günden itibaren özellikle hastane yolu ve ana caddelerde dahil olmak üzere kapalı yolumuz yoktu. Bugün itibarıyla cadde ve sokaklarımızdaki tüm yollar açılmış durumdadır. Meteorolojik raporlara göre yeni bir yağış dalgası geliyor. Ekiplerimizle beraber yeni yağışın önlemini almaya çalışıyoruz. Ana caddelerimizde küreme dolayısıyla biriken kar kütlelerini kaldırarak elimizden geldiğince yeni yağışa hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Şu an ilçe merkeziyle birlikte kırsaldaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Ulaşımda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

türkiye

ceyhan nehri

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kar, su, ceyhan nehri