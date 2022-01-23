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CHP'den kanun teklifi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen madde TCK'dan kaldırılsın
CHP'den kanun teklifi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen madde TCK'dan kaldırılsın
CHP, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:04+0300
2022-01-23T14:19+0300
politika
chp
özgür özel
cumhurbaşkanına hakaret
türk ceza kanunu
kanun teklifi
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'da değişiklik yapıyor. Teklif, TCK'nın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Kanun teklifinin gerekçesinde, 299. maddenin, 'tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan' cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi. Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299. maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu. Kanun teklifinin gerekçesinde şunlar kaydedildi: "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."
https://tr.sputniknews.com/20220121/rtukten-kanallara-sezen-aksu-tehdidi-agir-yaptirimlarla-karsilasabilirsiniz-1052977541.html
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chp, özgür özel, cumhurbaşkanına hakaret, türk ceza kanunu, kanun teklifi

CHP'den kanun teklifi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen madde TCK'dan kaldırılsın

14:04 23.01.2022 (güncellendi: 14:19 23.01.2022)
© AA / Raşit Aydoğan Özgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA / Raşit Aydoğan
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CHP, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'da değişiklik yapıyor.
Teklif, TCK'nın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.
Kanun teklifinin gerekçesinde, 299. maddenin, 'tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan' cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi. Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299. maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.
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Kanun teklifinin gerekçesinde şunlar kaydedildi: "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."
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