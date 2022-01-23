https://tr.sputniknews.com/20220123/cinli-bilim-insanlarinin-arastirmasi-hangi-ickinin-kovide-karsi-koruyucu-etki-yaptigini-belirledi-1053036158.html
Çinli bilim insanlarının araştırması, hangi içkinin Kovid'e karşı koruyucu etki yaptığını belirledi
Çinli bilim insanlarının araştırması, hangi içkinin Kovid'e karşı koruyucu etki yaptığını belirledi
Çinli bilim insanlarının alkollü içki tüketimi ile Kovid bağlantılı riskler arasındaki ilişkiye dair araştırmasının, şarap severlere iyi, bira severlere kötü... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:18+0300
2022-01-23T16:18+0300
2022-01-23T16:42+0300
koronavirüs
bira
alkol
içki
şarap
koruma
koronavirüs
kovid-19
etkili
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Shenzhen (Şenzen) Kangning Hastanesi ve Güneybatı Hastanesi'den Çinli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmanın, alkol tüketimi ile Kovid bağlantılı riskler arasında bir bağlantı yakaladığı duyuruldu.Araştırmada Britanya'nın Biobank veri tabanından yaş ortalaması 69 olan ve 16 bin 559'u Kovid'e yakalanan 473 bin 957 kişiyle ilgili kayıtlar incelendi. Bu kişiler içki içmeyenler, eski içiciler, halihazırda içenler ve içme sıklığına göre gruplara bölündü. Küçük bir kadeh şarabın 1.5 birim, bir bardak alkol hacmi yüzde 3.5'tan düşük biranın iki birim sayıldığı Britanya'da haftada 14 birimden az içilmesini tavsiye eden kriterler, referans noktası alındı. Alkollü içkilerin hiçbir türünü çok içmenin sağlıklı olmadığı uyarısını ihmal etmeyen araştırmacılar, kırmızı şarap, beyaz şarap ve şampanyanın Kovid riskini azaltma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaştı. Frontiers in Nutrition isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre 'kriterlerin üzerinde veya iki katı üzerinde kırmızı şarap tüketimi veya kriterler dahilinde yüksek alkollü şarap tüketiminin düşük sıklığı (haftada 1–2 kadeh) yahut kriterlerin üzerinde beyaz şarap ve şampanya tüketiminin yüksek sıklığı', Kovid'e karşı koruyucu rol oynuyor. Araştırmada Kovid kaynaklı ölümlerle alkollü içki içme durumu, sıklığı, miktarı, içkilerin alt türleri arasında bağlantı olmadığı belirtildi. Alkol tüketim sıklığı ne olursa olsun, muhtemelen en yüksek fenolik bileşik konsantrasyonlarının bulunmasından dolayı kırmızı şarabın Kovid'e karşı koruyucu etkisi dikkat çekerken, sadece kriterlerin üzerinde veya 2 katı üzerinde tüketildiğinde koruyucu etkinin devreye girmesi, araştırmanın bir diğer çarpıcı yanı oldu.Ancak araştırmanın bira, elma şarabı ve Britanya'da 'spirits' kategorisine sokulan brendi, votka, absent, cin, rom, tekila, viski gibi içkileri sevenlere kötü haberi var. 'Tüketimi sıklığı ve miktarı ne olursa olsun, bira ve elma şarabı içmek Kovid riskini artırdı' denilen araştırmada, dolayısıyla şu tavsiyede bulunuldu:"Halk sağlığı rehberliği, bira, elma şarabı ve 'spirits' tüketicileri arasında sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını ve tercihli politikaları savunarak Kovid riskini azaltmaya odaklanmalıdır."
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bira, alkol, içki, şarap, koruma, koronavirüs, kovid-19, etkili
Çinli bilim insanlarının araştırması, hangi içkinin Kovid'e karşı koruyucu etki yaptığını belirledi
16:18 23.01.2022 (güncellendi: 16:42 23.01.2022)
Çinli bilim insanlarının alkollü içki tüketimi ile Kovid bağlantılı riskler arasındaki ilişkiye dair araştırmasının, şarap severlere iyi, bira severlere kötü haberleri var.
Shenzhen (Şenzen) Kangning Hastanesi ve Güneybatı Hastanesi'den Çinli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmanın, alkol tüketimi ile Kovid bağlantılı riskler arasında bir bağlantı yakaladığı duyuruldu.
Araştırmada Britanya'nın Biobank veri tabanından yaş ortalaması 69 olan ve 16 bin 559'u Kovid'e yakalanan 473 bin 957 kişiyle ilgili kayıtlar incelendi.
Bu kişiler içki içmeyenler, eski içiciler, halihazırda içenler ve içme sıklığına göre gruplara bölündü.
Küçük bir kadeh şarabın 1.5 birim, bir bardak alkol hacmi yüzde 3.5'tan düşük biranın iki birim sayıldığı Britanya'da haftada 14 birimden az içilmesini tavsiye eden kriterler, referans noktası alındı.
Alkollü içkilerin hiçbir türünü çok içmenin sağlıklı olmadığı uyarısını ihmal etmeyen araştırmacılar, kırmızı şarap, beyaz şarap ve şampanyanın Kovid riskini azaltma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaştı.
Frontiers in Nutrition isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre 'kriterlerin üzerinde veya iki katı üzerinde kırmızı şarap tüketimi veya kriterler dahilinde yüksek alkollü şarap tüketiminin düşük sıklığı (haftada 1–2 kadeh) yahut kriterlerin üzerinde beyaz şarap ve şampanya tüketiminin yüksek sıklığı', Kovid'e karşı koruyucu rol oynuyor.
Araştırmada Kovid kaynaklı ölümlerle alkollü içki içme durumu, sıklığı, miktarı, içkilerin alt türleri arasında bağlantı olmadığı belirtildi.
Alkol tüketim sıklığı ne olursa olsun, muhtemelen en yüksek fenolik bileşik konsantrasyonlarının bulunmasından dolayı kırmızı şarabın Kovid'e karşı koruyucu etkisi dikkat çekerken, sadece kriterlerin üzerinde veya 2 katı üzerinde tüketildiğinde koruyucu etkinin devreye girmesi, araştırmanın bir diğer çarpıcı yanı oldu.
Ancak araştırmanın bira, elma şarabı ve Britanya'da 'spirits' kategorisine sokulan brendi, votka, absent, cin, rom, tekila, viski gibi içkileri sevenlere kötü haberi var. 'Tüketimi sıklığı ve miktarı ne olursa olsun, bira ve elma şarabı içmek Kovid riskini artırdı' denilen araştırmada, dolayısıyla şu tavsiyede bulunuldu:
"Halk sağlığı rehberliği, bira, elma şarabı ve 'spirits' tüketicileri arasında sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını ve tercihli politikaları savunarak Kovid riskini azaltmaya odaklanmalıdır."