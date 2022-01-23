Coşkun Sabah: Sözlerimi sosyal medyadaki birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadı
12:19 23.01.2022 (güncellendi: 12:22 23.01.2022)
© TwitterCoşkun Sabah
"Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz" sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını söyleyen Coşkun Sabah "Onlar hiç umurumda değil. Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar, hazırda bekliyorlar. Onları hiç umursamıyorum" dedi.
Sanatçı Coşkun Sabah’ın hayatını tüm detaylarıyla anlatan, 'Coşkun Sabah Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar' adlı kitap raflardaki yerini kısa bir süre önce aldı.
Coşkun Sabah: Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar! https://t.co/JaLw3xDjm6— Habertürk Magazin (@magazinHTcom) January 22, 2022
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Sabah kitabının tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın çay bahçesinden, düğün salonundan geçip, 'Coşkun Sabah' olmasına kadar gelen bir hikayedir. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yılı da sahnelerdeki ud sanatçısı geçmişimi de katarsak, 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var. Hayatım bir klasik Türk filmi gibi, roman gibidir. Kitap bunları anlatıyor.
Müzikle iç içe geçen yıllar, konservatuvar yıllarım, İstanbul Radyosu ve Devlet Korosu'nda geçen yıllar... Bülent Ersoy ile konservatuarda sınıf arkadaşıydık. Yıllar sonra kopukluk oldu ve bir mekanda karşılaşmıştık. Bunların hepsini anlatıyorum.
Konservatuarı okumuş iyi bir saz sanatçısıydım. Yeşil pasaportum vardı, devlet memuruydum ama ünlü bir sanatçı olma yolunda planımı yaptım ve memuriyetten istifamı verdim. Annem çok üzüldü, gönül koydu bana ama ben planımı yapmıştım. Hayatımdaki çok önemli bir karardır. Hayatımın dönüm noktasıdır. Hepsi kitapta var. Yaşanmışlıklar var...
Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu bugün evli ve çocuk sahibiler. Onlara karşı haksızlık ve saygısızlık yapmak istemedim, anlatmadım.
'Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz' sözlerimi sosyal medyadaki birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadı. Onlar hiç umurumda değil. Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar, hazırda bekliyorlar. Onları hiç umursamıyorum. Ne anlattığımın farkında bile değiller. 'Evlilik aşkı öldürüyor' cümlesinin başka bir izahıydı bu. Aşkı ölmeyen yaşlı insanlar görüyorum, müthiş duygulanıyorum. Mesela boşandığım eşim Ceyda Hanım'la ayrıldık. Akraba gibi, yakınım gibi olduk. Bugün başıma bir şey gelse yanıma ilk koşup, gelecek kişi de odur. Bir akraba fedakarlığı gibi düşünün. Bu bir sahiplenmedir, yıllar sonra ama aşk çoğunlukla ölüyor.