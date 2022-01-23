Coşkun Sabah: Sözlerimi sosyal medyadaki birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadı

51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın çay bahçesinden, düğün salonundan geçip, 'Coşkun Sabah' olmasına kadar gelen bir hikayedir. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yılı da sahnelerdeki ud sanatçısı geçmişimi de katarsak, 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var. Hayatım bir klasik Türk filmi gibi, roman gibidir. Kitap bunları anlatıyor. 51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın çay bahçesinden, düğün salonundan geçip, 'Coşkun Sabah' olmasına kadar gelen bir hikayedir. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yılı da sahnelerdeki ud sanatçısı geçmişimi de katarsak, 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var. Hayatım bir klasik Türk filmi gibi, roman gibidir. Kitap bunları anlatıyor.

Müzikle iç içe geçen yıllar, konservatuvar yıllarım, İstanbul Radyosu ve Devlet Korosu'nda geçen yıllar... Bülent Ersoy ile konservatuarda sınıf arkadaşıydık. Yıllar sonra kopukluk oldu ve bir mekanda karşılaşmıştık. Bunların hepsini anlatıyorum. Müzikle iç içe geçen yıllar, konservatuvar yıllarım, İstanbul Radyosu ve Devlet Korosu'nda geçen yıllar... Bülent Ersoy ile konservatuarda sınıf arkadaşıydık. Yıllar sonra kopukluk oldu ve bir mekanda karşılaşmıştık. Bunların hepsini anlatıyorum.

Konservatuarı okumuş iyi bir saz sanatçısıydım. Yeşil pasaportum vardı, devlet memuruydum ama ünlü bir sanatçı olma yolunda planımı yaptım ve memuriyetten istifamı verdim. Annem çok üzüldü, gönül koydu bana ama ben planımı yapmıştım. Hayatımdaki çok önemli bir karardır. Hayatımın dönüm noktasıdır. Hepsi kitapta var. Yaşanmışlıklar var... Konservatuarı okumuş iyi bir saz sanatçısıydım. Yeşil pasaportum vardı, devlet memuruydum ama ünlü bir sanatçı olma yolunda planımı yaptım ve memuriyetten istifamı verdim. Annem çok üzüldü, gönül koydu bana ama ben planımı yapmıştım. Hayatımdaki çok önemli bir karardır. Hayatımın dönüm noktasıdır. Hepsi kitapta var. Yaşanmışlıklar var...

Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu bugün evli ve çocuk sahibiler. Onlara karşı haksızlık ve saygısızlık yapmak istemedim, anlatmadım. Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu bugün evli ve çocuk sahibiler. Onlara karşı haksızlık ve saygısızlık yapmak istemedim, anlatmadım.