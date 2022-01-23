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https://tr.sputniknews.com/20220123/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-hakaret-ifade-ozgurlugunun-sinirlari-icinde-yer-alamaz-1053027107.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hakaret ifade özgürlüğünün sınırları içinde yer alamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hakaret ifade özgürlüğünün sınırları içinde yer alamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin "İfade... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:40+0300
2022-01-23T10:44+0300
fuat oktay
sedef kabaş
hakaret
tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220122/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-sedef-kabas-adliyeye-sevk-edildi-1053011330.html
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fuat oktay, sedef kabaş, hakaret, tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hakaret ifade özgürlüğünün sınırları içinde yer alamaz

10:40 23.01.2022 (güncellendi: 10:44 23.01.2022)
© AAFuat Oktay başkanlığında, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Fuat Oktay başkanlığında, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin "İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."
Sedef Kabaş - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkemeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
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