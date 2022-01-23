Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hakaret ifade özgürlüğünün sınırları içinde yer alamaz
10:40 23.01.2022 (güncellendi: 10:44 23.01.2022)
© AAFuat Oktay başkanlığında, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
© AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin "İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."
1️⃣ Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa yanlış demesini beklerdik.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 23, 2022
İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur.