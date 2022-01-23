https://tr.sputniknews.com/20220123/dev-kaya-parcasi-30-metre-yukseklikten-evin-uzerine-dustu-1053039070.html

Dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üzerine düştü

Dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üzerine düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen heyelanda dev kaya parçası bir evin üzerine düştü. 4 kişilik aile olayı yara almadan atlattı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T18:13+0300

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Alanya ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan Çetinkaya ailesinin evlerine kaya düştü.Engin Çetinkaya, 'ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını' söyledi. Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine düştüğünü söyledi. Kayanın eve düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişilik Çetinkaya ailesi şans eseri hayatta kaldı.'Canımızı kurtardık'Kayanın uzun süredir tehlike arz ettiğini belirten Engin Çetinkaya, "Evimizin 30 metre yukarısında bulunan kayanın altı boştu. Ama arazi sahibi uyarılarımıza rağmen önlem almadı. Yağmurla birlikte kaya evimizin hem de yattığımız odanın üzerine düştü. Pazar olması nedeniyle eşim Emine, oğlum Eray ve kızım Ecenaz uyuyorduk. Kaya düşünce gürültüye uyandık. Allaha şükürler olsun ki canımızı kurtardık. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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