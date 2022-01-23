https://tr.sputniknews.com/20220123/dezenfektanla-olduren-sakaya-12-yil-hapis-cezasi-istemi-1053029941.html
Dezenfektanla öldüren şakaya 12 yıl hapis cezası istemi
Dezenfektanla öldüren şakaya 12 yıl hapis cezası istemi
Bursa’da, parkta oynarken arkadaşı Burak Altun'un üzerine dezenfektan dökerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklananan İsmail K. hakkında Bursa Cumhuriyet... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T12:36+0300
2022-01-23T12:36+0300
2022-01-23T12:36+0300
türkiye
bursa
savcı
çocuk
mahkeme
şaka
hapis
dezenfektan
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Bursa'da yaşayan Burak Altun ile arkadaşı İsmail K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan Yiğitler Kız Meslek Lisesi'nin bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun'un üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen Altun, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen Burak Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen 16 gün sonra yaşamını kaybetti.'Ateşini söndürmeye çalıştım'Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınan İsmail K., serbest bırakılmasının ardından, Burak Altun'un hayatını kaybetmesi sonucunda yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İsmail K., ifadesinde, okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirtip, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldiler. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi ancak, ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da vardı. Onlar da gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi.Savcı hapis cezası istediBursa Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcının, hazırladığı iddianame Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail K., şubat ayında hakim önüne çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211212/dezenfektanla-sakalasirken-arkadasini-yakti-1051685312.html
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bursa, savcı, çocuk, mahkeme, şaka, hapis, dezenfektan
Dezenfektanla öldüren şakaya 12 yıl hapis cezası istemi
Bursa’da, parkta oynarken arkadaşı Burak Altun'un üzerine dezenfektan dökerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklananan İsmail K. hakkında Bursa Cumhuriyet Savcısı tarafından açılan soruşturma tamamlandı. İsmail K. hakkında 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa'da yaşayan Burak Altun ile arkadaşı İsmail K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan Yiğitler Kız Meslek Lisesi'nin bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun'un üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen Altun, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen Burak Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen 16 gün sonra yaşamını kaybetti.
'Ateşini söndürmeye çalıştım'
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınan İsmail K., serbest bırakılmasının ardından, Burak Altun'un hayatını kaybetmesi sonucunda yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İsmail K., ifadesinde, okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirtip, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldiler. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi ancak, ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da vardı. Onlar da gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi.
Savcı hapis cezası istedi
Bursa Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcının, hazırladığı iddianame Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail K., şubat ayında hakim önüne çıkacak.