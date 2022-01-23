Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220123/dunya-bankasi-acikladi-26-milyar-insan-yemek-pisirme-yoksullugu-yasiyor-1053035920.html
Dünya Bankası açıkladı: 2.6 milyar insan 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşıyor
Dünya Bankası açıkladı: 2.6 milyar insan 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşıyor
Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, hali hazırda dünya nüfusunun 3’te birinin ‘yemek pişirme yoksulluğu’ yaşadığı belirtildi. Açıklamada 2.6 milyar... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:03+0300
2022-01-23T16:09+0300
dünya bankası
yaşam
yoksulluk
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053035895_0:89:1920:1169_1920x0_80_0_0_e72a743182de4b75e04d1984490635b8.jpg
Dünya Bankası açıklamasında, 2.6 milyar insanın hayatın en temel parçası olan yemek pişirme ihtiyacında yoksulluk yaşadığını belirtti. Buna göre; yeterli ekonomik düzeye erişemeyen toplumlar, hijyenik olmayan şartlarda modern mutfak gereçlerinden yoksun, verimli ve güvenli olmayan yöntemlerle yemek pişiriyor.‘Yemek Pişirme Yoksulluğu’ olarak adlandırılan bu durumda, dünya nüfusunun 3’te biri yetersiz temel malzemelerle kirli ortamlarda ve basit mutfak gereçlerinden yoksun bir şekilde yemek pişiriyor ve karnını doyuruyor.2030 yılında 2.4 milyon insan pişirme yoksulluğu yaşayacakYaşamda kültürel ve sosyal önemi olan yemek pişirme aktivitesinin bazı gelişmekte olan ülkelerde çok zor şartlarda yapıldığına dikkat çeken Dünya Bankası, 2019 yılında yoksul toplumların temiz yemek pişirme şartlarına ulaşması için ‘Temiz Pişirme Fonu’ oluşturdu. Fon, yemek pişirme hizmetlerini teşvik amaçlı özel sektöre finansman hibeleri yoluyla mali ve teknik destek sağlıyor. Dünya Bankası, bu konuda gerekli çalışmalara öncelik verilmediği takdirde 2030 yılında 2.4 milyar insanın yemek pişirme yoksulluğu yaşayarak en basit mutfak gereksinimleri olmadan, temiz olmayan şartlarda besleneceğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tuncelide-gecim-anketi-yuzde-90inin-geliri-giderini-karsilamiyor-mutfaktan-kisiliyor-1052617458.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053035895_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_1068205ae89bd51088a3da437cf66f43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya bankası, yoksulluk, yemek

Dünya Bankası açıkladı: 2.6 milyar insan 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşıyor

16:03 23.01.2022 (güncellendi: 16:09 23.01.2022)
© DHAYemek pişirme, tencere, odun ateşi
Yemek pişirme, tencere, odun ateşi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
Abone ol
Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, hali hazırda dünya nüfusunun 3’te birinin ‘yemek pişirme yoksulluğu’ yaşadığı belirtildi. Açıklamada 2.6 milyar insanın temiz olmayan, temel yemek pişirme şartlarından yoksun ve sağlıklı olmayan mutfak şartlarında yemek pişirdiği vurgulandı.
Dünya Bankası açıklamasında, 2.6 milyar insanın hayatın en temel parçası olan yemek pişirme ihtiyacında yoksulluk yaşadığını belirtti. Buna göre; yeterli ekonomik düzeye erişemeyen toplumlar, hijyenik olmayan şartlarda modern mutfak gereçlerinden yoksun, verimli ve güvenli olmayan yöntemlerle yemek pişiriyor.
‘Yemek Pişirme Yoksulluğu’ olarak adlandırılan bu durumda, dünya nüfusunun 3’te biri yetersiz temel malzemelerle kirli ortamlarda ve basit mutfak gereçlerinden yoksun bir şekilde yemek pişiriyor ve karnını doyuruyor.

2030 yılında 2.4 milyon insan pişirme yoksulluğu yaşayacak

Yaşamda kültürel ve sosyal önemi olan yemek pişirme aktivitesinin bazı gelişmekte olan ülkelerde çok zor şartlarda yapıldığına dikkat çeken Dünya Bankası, 2019 yılında yoksul toplumların temiz yemek pişirme şartlarına ulaşması için ‘Temiz Pişirme Fonu’ oluşturdu. Fon, yemek pişirme hizmetlerini teşvik amaçlı özel sektöre finansman hibeleri yoluyla mali ve teknik destek sağlıyor.
Dünya Bankası, bu konuda gerekli çalışmalara öncelik verilmediği takdirde 2030 yılında 2.4 milyar insanın yemek pişirme yoksulluğu yaşayarak en basit mutfak gereksinimleri olmadan, temiz olmayan şartlarda besleneceğini vurguladı.
Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, Tunceli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
GÖRÜŞ
Tunceli'de geçim anketi: Yüzde 90'ının geliri giderini karşılamıyor, mutfaktan kısılıyor
11 Ocak, 13:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce