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https://tr.sputniknews.com/20220123/ekrem-imamoglu--yarin-yogun-bir-kar-yagisi-bekleniyor-zorunlu-olmadikca-trafige-lutfen-cikmayin-1053045015.html
Ekrem İmamoğlu: Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor, zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın
Ekrem İmamoğlu: Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor, zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan pazartesi günü İstanbul'da yoğun bir kar yağışının beklendiği bilgisini paylaştı ve... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T23:40+0300
2022-01-23T23:40+0300
trafik
kar
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" ifadelerine yer verdi.
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trafik, kar, ekrem imamoğlu

Ekrem İmamoğlu: Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor, zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın

23:40 23.01.2022
© İBBEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan pazartesi günü İstanbul'da yoğun bir kar yağışının beklendiği bilgisini paylaştı ve İstanbulluları trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" ifadelerine yer verdi.
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