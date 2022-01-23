Ekrem İmamoğlu: Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor, zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan pazartesi günü İstanbul'da yoğun bir kar yağışının beklendiği bilgisini paylaştı ve İstanbulluları trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" ifadelerine yer verdi.
Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın. pic.twitter.com/Cf8USE7MDN