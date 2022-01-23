https://tr.sputniknews.com/20220123/ekrem-imamoglu--yarin-yogun-bir-kar-yagisi-bekleniyor-zorunlu-olmadikca-trafige-lutfen-cikmayin-1053045015.html

Ekrem İmamoğlu: Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor, zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın

Ekrem İmamoğlu: Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor, zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan pazartesi günü İstanbul'da yoğun bir kar yağışının beklendiği bilgisini paylaştı ve... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T23:40+0300

2022-01-23T23:40+0300

2022-01-23T23:40+0300

trafik

kar

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" ifadelerine yer verdi.

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trafik, kar, ekrem imamoğlu