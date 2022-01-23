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https://tr.sputniknews.com/20220123/ermenistan-cumhurbaskani-armen-sarkisyan-istifa-etti-1053040378.html
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T19:22+0300
2022-01-23T19:22+0300
2022-01-23T19:22+0300
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ermenistan, armen sarkisyan
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Ayrıntılar geliyor
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı