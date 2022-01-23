https://tr.sputniknews.com/20220123/formula-regional-asya-yarisinda-kaza-cem-bolukbasi-ve-salih-yolucun-durumu-iyi--1053035047.html

Formula Regional Asya yarışında kaza: Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç'un durumu iyi

Formula Regional Asya yarışında kaza: Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç'un durumu iyi

Formula Regional Asya yarışında kazaya karışan Türk pilotlar Bölükbaşı ve Yoluç durumlarının iyi olduğunu açıkladı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

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formula 1

cem bölükbaşı

formula regional asian championship

halo

salih yoluç

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Formula Regional Asya Şampiyonası kapsamında Abu Dabi yarışının start anında Türk pilotlar Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç kazaya karıştı.Bölükbaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Yoluç da "İyiyiz arkadaşlar merak etmeyin. Halo korudu" dedi. 'Halo' nedir?Formula 1 araçlarında 'Halo' isminde güvenlik duvarı olarak adlandırılan bir dış etken yapı bulunuyor. Yunanca 'daire' ya da 'halka' anlamına gelen bir kelime olan Halo, 12 tona dayanıklı bir yapıda. Ayrıca F1 pilotlarının giymiş olduğu kokpit zırhı ise, 7 kilo ağırlıkta ve titanyum zırhından yapılıyor. Halo sistemi, 2018 yılında yılında Formula 1 araçlarında bulunması zorunlu hale geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220112/cem-bolukbasi-2022-sezonunda-formula-2de-yarisacagini-acikladi-1052654163.html

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formula 1, cem bölükbaşı, formula regional asian championship, halo, salih yoluç