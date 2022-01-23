Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220123/futbolcular-sahada-izleyiciler-tribunde-kavga-etti-1i-agir-4-futbolcu-yarali-1053033703.html
Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı
Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı
İstanbul'da oynanan amatör lig futbol maçında kavga çıktı, 4 futbolcu yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:40+0300
2022-01-23T14:40+0300
türkiye
futbol
kavga
arbede
maç
amatör lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053033678_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_025eefd8f0e6d366c95eac9fe845a7a2.jpg
Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kavgada, 4 futbolcu yaralanırken, yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/kulup-baskani-tabancayla-rakip-takimin-soyunma-odasini-basan-futbolcunun-lisansini-yirtti-1052891908.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053033678_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_f1c7bf76a4c9783693dbd683dc0f624a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
futbol, kavga, arbede, maç, amatör lig

Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı

14:40 23.01.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORMaçta kavga çıktı: Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti
Maçta kavga çıktı: Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
Abone ol
İstanbul'da oynanan amatör lig futbol maçında kavga çıktı, 4 futbolcu yaralandı.
Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
Kavgada, 4 futbolcu yaralanırken, yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yalıntaşspor’un kalecisi Barış Yurt, Samanlıspor'dan Hamza Tekinalp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
SPOR
Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
19 Ocak, 13:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce