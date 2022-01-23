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https://tr.sputniknews.com/20220123/futbolcular-sahada-izleyiciler-tribunde-kavga-etti-1i-agir-4-futbolcu-yarali-1053033703.html
Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı
Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı
İstanbul'da oynanan amatör lig futbol maçında kavga çıktı, 4 futbolcu yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:40+0300
2022-01-23T14:40+0300
2022-01-23T14:40+0300
türkiye
futbol
kavga
arbede
maç
amatör lig
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Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kavgada, 4 futbolcu yaralanırken, yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/kulup-baskani-tabancayla-rakip-takimin-soyunma-odasini-basan-futbolcunun-lisansini-yirtti-1052891908.html
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futbol, kavga, arbede, maç, amatör lig
Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı
İstanbul'da oynanan amatör lig futbol maçında kavga çıktı, 4 futbolcu yaralandı.
Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
Kavgada, 4 futbolcu yaralanırken, yaralı futbolculardan birisinin durumunun
ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine
sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.
Polis, olayla ilgili
inceleme başlattı.