https://tr.sputniknews.com/20220123/futbolcular-sahada-izleyiciler-tribunde-kavga-etti-1i-agir-4-futbolcu-yarali-1053033703.html

Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı

Futbolcular sahada, izleyiciler tribünde kavga etti: 1'i ağır, 4 futbolcu yaralı

İstanbul'da oynanan amatör lig futbol maçında kavga çıktı, 4 futbolcu yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T14:40+0300

2022-01-23T14:40+0300

2022-01-23T14:40+0300

türkiye

futbol

kavga

arbede

maç

amatör lig

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Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kavgada, 4 futbolcu yaralanırken, yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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futbol, kavga, arbede, maç, amatör lig