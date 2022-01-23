https://tr.sputniknews.com/20220123/galatasaray-teknik-direktoru-torrent-herkes-kusursuz-ismail-cipe-mi-hatali-1053028101.html

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Herkes kusursuz, İsmail Çipe mi hatalı?

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Herkes kusursuz, İsmail Çipe mi hatalı?

Galatasaray’da performansıyla eleştirilen kaleci İsmail Çipe’ye, teknik direktör Torrent sahip çıktı. İspanyol hocanın yönetime “Herkes kusursuz, İsmail mi... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T11:27+0300

2022-01-23T11:27+0300

2022-01-23T11:30+0300

ismail çipe

spor

galatasaray

kaleci

dominic torrent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053028076_0:354:2047:1505_1920x0_80_0_0_37d0fe17566e30744b0792fa12958374.jpg

Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğine ıslıklamaya başladığı sarı-kırmızılı kalecide ısrar edip, Fatih Öztürk’ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik direktör konuştu.'İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız'Skorer'in haberine göre, Fatih’in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere rapor eden Torrent’in, “Öncesinde de dizinde problem yaşamış. 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail’e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalara önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıslıklandı. İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı” diye konuştuğu öğrenildi.59 yaşındaki çalıştırıcının İsmail’in takımın üçüncü kalecisi olduğunu ve buna rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki tek sorunun nedeni olarak gösterilmesinin büyük haksızlık olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1052998076.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ismail çipe, galatasaray, kaleci, dominic torrent