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Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Herkes kusursuz, İsmail Çipe mi hatalı?
Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Herkes kusursuz, İsmail Çipe mi hatalı?
Galatasaray’da performansıyla eleştirilen kaleci İsmail Çipe’ye, teknik direktör Torrent sahip çıktı. İspanyol hocanın yönetime “Herkes kusursuz, İsmail mi... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T11:27+0300
2022-01-23T11:30+0300
ismail çipe
spor
galatasaray
kaleci
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Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğine ıslıklamaya başladığı sarı-kırmızılı kalecide ısrar edip, Fatih Öztürk’ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik direktör konuştu.'İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız'Skorer'in haberine göre, Fatih’in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere rapor eden Torrent’in, “Öncesinde de dizinde problem yaşamış. 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail’e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalara önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıslıklandı. İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı” diye konuştuğu öğrenildi.59 yaşındaki çalıştırıcının İsmail’in takımın üçüncü kalecisi olduğunu ve buna rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki tek sorunun nedeni olarak gösterilmesinin büyük haksızlık olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
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ismail çipe, galatasaray, kaleci, dominic torrent

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Herkes kusursuz, İsmail Çipe mi hatalı?

11:27 23.01.2022 (güncellendi: 11:30 23.01.2022)
© İHAİsmail Çipe, Galatasaray
İsmail Çipe, Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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Galatasaray’da performansıyla eleştirilen kaleci İsmail Çipe’ye, teknik direktör Torrent sahip çıktı. İspanyol hocanın yönetime “Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı?” dediği öğrenildi.
Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğine ıslıklamaya başladığı sarı-kırmızılı kalecide ısrar edip, Fatih Öztürk’ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik direktör konuştu.

'İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız'

Skorer'in haberine göre, Fatih’in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere rapor eden Torrent’in, “Öncesinde de dizinde problem yaşamış. 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail’e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalara önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıslıklandı. İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı” diye konuştuğu öğrenildi.
59 yaşındaki çalıştırıcının İsmail’in takımın üçüncü kalecisi olduğunu ve buna rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki tek sorunun nedeni olarak gösterilmesinin büyük haksızlık olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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