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https://tr.sputniknews.com/20220123/gonca-vuslateriden-gulse-birselli-paylasim-o-elektrik-faturasindan-75tl-daha-dusuktu-hem-de-1053021494.html
Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'li paylaşım: O elektrik faturasından 75tl daha düşüktü hem de
Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'li paylaşım: O elektrik faturasından 75tl daha düşüktü hem de
Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel'in 2 bin 550 liralık elektrik faturası paylaşımına, oyuncu Gonca Vuslateri'den yorum geldi. Vuslateri, "Bu ülkenin en az... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T00:25+0300
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yaşam
gülse birsel
elektrik faturası
gonca vuslateri
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Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel, 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Faturasını "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına "3+1 düz daire ha burası" notunu düştü.Gülse Birsel'in paylaşımına bir yorum da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 2012 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini canlandıran Gonca Vuslateri, o döneme atıfta bulunarak şunları yazdı:'Soğuk havalarda arkadaşında kal; sete ordan git'
https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html
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gülse birsel, elektrik faturası, gonca vuslateri

Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'li paylaşım: O elektrik faturasından 75tl daha düşüktü hem de

00:25 23.01.2022 (güncellendi: 00:26 23.01.2022)
© İHAGonca Vuslateri
Gonca Vuslateri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel'in 2 bin 550 liralık elektrik faturası paylaşımına, oyuncu Gonca Vuslateri'den yorum geldi. Vuslateri, "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim" ifadelerini kullandı.
Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel, 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Faturasını "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına "3+1 düz daire ha burası" notunu düştü.
Gülse Birsel'in paylaşımına bir yorum da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.
2012 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini canlandıran Gonca Vuslateri, o döneme atıfta bulunarak şunları yazdı:

'Soğuk havalarda arkadaşında kal; sete ordan git'

"Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4’e böl pul biberle lup."
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
21 Ocak, 21:42
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