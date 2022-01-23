https://tr.sputniknews.com/20220123/gonca-vuslateriden-gulse-birselli-paylasim-o-elektrik-faturasindan-75tl-daha-dusuktu-hem-de-1053021494.html

Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'li paylaşım: O elektrik faturasından 75tl daha düşüktü hem de

Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'li paylaşım: O elektrik faturasından 75tl daha düşüktü hem de

Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel'in 2 bin 550 liralık elektrik faturası paylaşımına, oyuncu Gonca Vuslateri'den yorum geldi. Vuslateri, "Bu ülkenin en az... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T00:25+0300

2022-01-23T00:25+0300

2022-01-23T00:26+0300

yaşam

gülse birsel

elektrik faturası

gonca vuslateri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1044301563_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_887cbbd0e711480cde78ee18851d6e3e.jpg

Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel, 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Faturasını "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına "3+1 düz daire ha burası" notunu düştü.Gülse Birsel'in paylaşımına bir yorum da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 2012 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini canlandıran Gonca Vuslateri, o döneme atıfta bulunarak şunları yazdı:'Soğuk havalarda arkadaşında kal; sete ordan git'

https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gülse birsel, elektrik faturası, gonca vuslateri