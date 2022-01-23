Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220123/guney-korede-kus-gribi-salgini-yayiliyor-427-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1053037662.html
Güney Kore’de kuş gribi salgını yayılıyor: 427 bin tavuk itlaf edilecek
Güney Kore’de kuş gribi salgını yayılıyor: 427 bin tavuk itlaf edilecek
Güney Kore'de hızla yayılan kuş gribi salgını nedeniyle 427 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T17:15+0300
2022-01-23T17:15+0300
dünya
güney kore
tavuk
kuş gribi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1043194079_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9ce9529ac5681c4271149d628e5d1133.jpg
Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın haberinde, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gyeonggi'nin Hwaseong kentinde bulunan 2 kümes hayvanı çiftliğinde kaydedilen kuş gribi vakalarının ardından yaklaşık 427 bin tavuğun ülke yönetmeliklerine uygun olarak itlaf edileceği aktarıldı.Karantina yetkilileri, tavukların itlafına bugün başlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı uygulamanın ne zaman son bulacağı hakkında ise bilgi vermedi.Ülkede 8 Kasım 2021’den bu yana, 24 kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.H5N1, kanatlılarda influenzaya (grip) neden olan ölümcül bir virüs olarak biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/fransada-151-ciftlikte-kus-gribi-alarmi-1052720642.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1043194079_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a525228cebf2a373cf41e6f21c66694d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, tavuk, kuş gribi

Güney Kore’de kuş gribi salgını yayılıyor: 427 bin tavuk itlaf edilecek

17:15 23.01.2022
© AAKanatlı - tavuk
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
Abone ol
Güney Kore'de hızla yayılan kuş gribi salgını nedeniyle 427 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın haberinde, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gyeonggi'nin Hwaseong kentinde bulunan 2 kümes hayvanı çiftliğinde kaydedilen kuş gribi vakalarının ardından yaklaşık 427 bin tavuğun ülke yönetmeliklerine uygun olarak itlaf edileceği aktarıldı.
Karantina yetkilileri, tavukların itlafına bugün başlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı uygulamanın ne zaman son bulacağı hakkında ise bilgi vermedi.
Ülkede 8 Kasım 2021’den bu yana, 24 kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.
H5N1, kanatlılarda influenzaya (grip) neden olan ölümcül bir virüs olarak biliniyor.
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
DÜNYA
Fransa’da 151 çiftlikte kuş gribi alarmı
14 Ocak, 00:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce