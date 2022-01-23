https://tr.sputniknews.com/20220123/guney-korede-kus-gribi-salgini-yayiliyor-427-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1053037662.html

Güney Kore’de kuş gribi salgını yayılıyor: 427 bin tavuk itlaf edilecek

Güney Kore’de kuş gribi salgını yayılıyor: 427 bin tavuk itlaf edilecek

Güney Kore'de hızla yayılan kuş gribi salgını nedeniyle 427 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T17:15+0300

2022-01-23T17:15+0300

2022-01-23T17:15+0300

dünya

güney kore

tavuk

kuş gribi

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Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın haberinde, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gyeonggi'nin Hwaseong kentinde bulunan 2 kümes hayvanı çiftliğinde kaydedilen kuş gribi vakalarının ardından yaklaşık 427 bin tavuğun ülke yönetmeliklerine uygun olarak itlaf edileceği aktarıldı.Karantina yetkilileri, tavukların itlafına bugün başlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı uygulamanın ne zaman son bulacağı hakkında ise bilgi vermedi.Ülkede 8 Kasım 2021’den bu yana, 24 kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.H5N1, kanatlılarda influenzaya (grip) neden olan ölümcül bir virüs olarak biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/fransada-151-ciftlikte-kus-gribi-alarmi-1052720642.html

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güney kore, tavuk, kuş gribi