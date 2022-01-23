https://tr.sputniknews.com/20220123/hataydan-cikarilan-200-mozaik-eser-yurt-disinda-sergileniyor-1053031464.html

Hatay'da çıkarılan 200 mozaik eser yurt dışında sergileniyor

Hatay'da çıkarılan 200 mozaik eser yurt dışında sergileniyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Pamir, Hatay'ın ana vatana katılmasının ardından 1939'dan önce kentte yapılan kazılarda çıkartılan... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T13:26+0300

2022-01-23T13:26+0300

2022-01-23T13:33+0300

hatay

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mozaik

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M.Ö. 300'lü yılların başında Büyük İskender'in komutanlarından Seleucus Nikator tarafından kurulan ve nüfus bakımından Roma İmparatorluğu'nun 3. büyük şehri olarak bilinen Hatay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Sergileme alanı olarak dünyanın en büyük mozaik müzesini içinde barındıran kentteki kazılarda ortaya çıkarılan yüzlerce eser, yurt dışındaki farklı müzelerde sergileniyor.300 kadar mozaik taban döşemesi ortaya çıkarıldıHatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazıları Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, Hatay ve çevresinin Fransız manda yönetimi altında olduğu 3 Mart 1932 yılında ilk arkeolojik kazıların yapılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:Eserler komisyon üyeleri arasında paylaştırıldıTemmuz 1939'da Türk hükümetinin kazılara 1942 yılına kadar devam edebileceği izni verildiğini ancak o yıllarda kazıların Asar-ı Atika Nizamnamesi'ne tabi olduğundan çıkarılan hiçbir eserin Türkiye dışına çıkarılmadığını anlatan Pamir, şöyle konuştu:ABD'nin 28 sanat müzesinde hatay mozaiği varHatay'a ait olan birçok eserin, bazı kişilerin özel koleksiyonlarına dahi dağıldığını belirten Pamir, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220110/kilise-kazisinda-azat-edilen-kolenin-tanriya-tesekkur-icin-yaptigi-mozaik-bulundu-1052572557.html

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hatay, abd, türkiye, mozaik