https://tr.sputniknews.com/20220123/icisleri-bakani-soylu-dagdaki-silahli-eleman-sayisi-150nin-altina-dustu-1053037910.html

İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150'nin altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150'nin altına düştü

Bakan Soylu, İstanbul Berberler Odası Olağan Genel Kurulu'nda konuştu, "2014'te tam 5 bin 558 yeni katılımı olan bir örgüttü PKK terör örgütü yani dağa 5 bin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T17:21+0300

2022-01-23T17:21+0300

2022-01-23T17:21+0300

türkiye

terörle mücadele

polis

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

terör

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İstanbul Berberler Odasının İstanbul Kongre Merkezi’ndeki olağan genel kurulunda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, berber esnafının Kovid-19 sürecinde zorluklarla mücadele ettiğini, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu esaslara da tam riayet ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa selam ve muhabbetlerini ileten Soylu, toplumun nabzını tutan esnafın milletin birbiriyle bağını güçlendiren bir mesleğin mensupları olduklarını ifade etti.Mardin'de dün gerçekleştirdiği temaslara da değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Soylu, "Biz, onların doktor, öğretmen, hemşire olmasını, biz onların bu ülkenin yarınlarına nerede bulunurlarsa bulunsun katkı sunmalarını ve biz onların 6 bin 500 yıllık bir medeniyetin içerisinde bulundukları gibi sevgiyi ve ümidi bırakmamalarını gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, bugün bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu, Doğu ve Güneydoğu’ya olduğu gibi bölgeye ve dünyaya karşı da sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.Türkiye'nin güçlü ve ekonomik olarak gelişmiş olmasını istediklerine dikkati çeken Soylu, "Sadece kendi hayat standartlarımızın yükselmesi için değil. Biz biliyoruz ki etrafımızdaki coğrafyayı ateşe çevirerek esas hedefleri Türkiye'dir. Biz bunlara o fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Elbette sıkıntılar çektik, acı tecrübeler yaşadık." diye konuştu.Devletin salgın ve afet dönemlerinde vatandaşlarını yalnız bırakmadığını anlatan Soylu, Türkiye'nin aynı zamanda birçok terör örgütüyle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.'Türkiye'den çakıl taşı bile koparamazlar'Soylu, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerine değinerek, şunları söyledi:"Eğer bizim İHA'larımız olmasaydı, eğer bizim SİHA'larımız olmasaydı, eğer Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye'de savunma sanayisinde millilik ve yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e gelmemiş olsaydı, İsrail'in Heronlarına mahkum olsaydık, onların mühimmatlarına mahkum olsaydık..." diyen Soylu, şöyle konuştu:

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terörle mücadele, polis, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, terör