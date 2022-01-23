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İki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı
İki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı
Artvin’de bir kedi acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek istiyor. Kedinin ilgi çeken bu hareketleri sosyal medyada... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:28+0300
2022-01-23T10:32+0300
kedi
yaşam
yemek
viral
pati
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Artvin’in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi, her acıktığında, aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor.Cadde üzerinde restoranda işleten Erol Atasert, yavru iken bulduğu kediye ‘Rıfkı’ ismini takarak beslemeye başladı. Zamanla restorana alışan kedi, cadde üzerinde dolaşıyor acıktığı zaman ise restorana giderek ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden restorana giderek aynı hareketi yapıyor.‘Benim de kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu’İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayrılmadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benim de kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onların da bir canı var” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/genis-omzu-ve-kasli-patileriyle-poz-veren-kedi-viral-oldu-1051488481.html
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kedi, yemek, viral, pati

İki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı

10:28 23.01.2022 (güncellendi: 10:32 23.01.2022)
© İHAİki ayağının üzerine kalkarak ön patilerini birleştirip esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı
İki ayağının üzerine kalkarak ön patilerini birleştirip esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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Artvin’de bir kedi acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek istiyor. Kedinin ilgi çeken bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Artvin’in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi, her acıktığında, aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor.
Cadde üzerinde restoranda işleten Erol Atasert, yavru iken bulduğu kediye ‘Rıfkı’ ismini takarak beslemeye başladı. Zamanla restorana alışan kedi, cadde üzerinde dolaşıyor acıktığı zaman ise restorana giderek ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.
Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden restorana giderek aynı hareketi yapıyor.

‘Benim de kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu’

İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayrılmadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benim de kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onların da bir canı var” ifadelerini kullandı.
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