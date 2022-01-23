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İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
CHP İstanbul İl Örgütü'nün meclis üyeleri buluşmasında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:42+0300
2022-01-23T11:24+0300
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CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuştu. Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre İmamoğlu "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla (Kemal Kılıçdaroğlu) beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş 'İBB’de 550 terörist var' demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.Kaftancıoğlu ise “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performansın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, sezen aksu, ibb, ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu

İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı

10:42 23.01.2022 (güncellendi: 11:24 23.01.2022)
© Ekrem İmamoğlu İletişim OfisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
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CHP İstanbul İl Örgütü'nün meclis üyeleri buluşmasında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı" dedi.
CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuştu.
Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre İmamoğlu "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla (Kemal Kılıçdaroğlu) beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu.
İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş 'İBB’de 550 terörist var' demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu ise “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performansın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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