https://tr.sputniknews.com/20220123/imamoglu-genel-baskanla-beni-kavga-ettirecek-bir-allahin-kulu-henuz-turkiye-topraklarinda-dogmadi-1053026900.html
İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
CHP İstanbul İl Örgütü'nün meclis üyeleri buluşmasında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:42+0300
2022-01-23T10:42+0300
2022-01-23T11:24+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
sezen aksu
ibb
ekrem imamoğlu
canan kaftancıoğlu
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CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuştu. Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre İmamoğlu "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla (Kemal Kılıçdaroğlu) beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş 'İBB’de 550 terörist var' demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.Kaftancıoğlu ise “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performansın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html
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İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
10:42 23.01.2022 (güncellendi: 11:24 23.01.2022)
CHP İstanbul İl Örgütü'nün meclis üyeleri buluşmasında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı" dedi.
CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuştu.
Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre
İmamoğlu "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla (Kemal Kılıçdaroğlu) beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz”
diye konuştu.
İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş 'İBB’de 550 terörist var' demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu ise “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performansın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.