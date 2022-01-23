https://tr.sputniknews.com/20220123/imamoglu-genel-baskanla-beni-kavga-ettirecek-bir-allahin-kulu-henuz-turkiye-topraklarinda-dogmadi-1053026900.html

İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı

İmamoğlu: Genel başkanla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı

CHP İstanbul İl Örgütü'nün meclis üyeleri buluşmasında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T10:42+0300

2022-01-23T10:42+0300

2022-01-23T11:24+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

süleyman soylu

sezen aksu

ibb

ekrem imamoğlu

canan kaftancıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103942/93/1039429369_0:65:1201:740_1920x0_80_0_0_bc328bc9e31dc228b45a51a52617f4b8.jpg

CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuştu. Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre İmamoğlu "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla (Kemal Kılıçdaroğlu) beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş 'İBB’de 550 terörist var' demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.Kaftancıoğlu ise “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performansın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, sezen aksu, ibb, ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu