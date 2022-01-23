https://tr.sputniknews.com/20220123/ingiliz-universitesinden-ogrencilere-1984-uyarisi-rahatsiz-edip-olumsuz-deneyim-tetikleyebilir-1053045130.html

İngiliz üniversitesinden öğrencilere '1984' uyarısı: Rahatsız edip olumsuz deneyim tetikleyebilir

İngiliz üniversitesinden öğrencilere '1984' uyarısı: Rahatsız edip olumsuz deneyim tetikleyebilir

George Orwell'in düşünce kontrolü, manipülasyon ve sansürün her türlüsüne başvuran totaliter bir rejim tasvir eden distopik romanı 1984, ironik şekilde... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T23:42+0300

2022-01-23T23:42+0300

2022-01-23T23:42+0300

dünya

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üniversite

george orwell

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uyarı

akademik

büyük birader

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Northampton Üniversitesi, Britanyalı yazar George Orwell'in 1949 yılında yayımlanan ve zamanla ikona dönüşen romanıyla ilgili öğrencilere 'tetikleme uyarısı' yapmasını, 'içeriğinin saldırgan ve rahatsız edici bulunabilecek olması sakıncasıyla' gerekçelendirdi. 'Yapım Halindeki Kimlik' modülü alan öğrencilere yapılan akademik uyarıda, 1984'ün 'şiddet, cinsiyet, cinsellik, sınıf, ırk, istismar, cinsel istismar, siyasi fikirler ve saldırgan dil ile ilgili zorlu meseleleri ele aldığı' dile getirildi. Üstelik Northampton Üniversitesi'nin 'tetikleme uyarısı' yaptığı tek sanat yapıtı, Orwell'in 1984'ü değil. Samuel Beckett'ın Oyun Sonu isimli oyunu, Alan Moore ile David Lloyd'un İntikam'ın İ'si (V For Vendetta) isimli çizgi romanı ve Jeanette Winterson'un Vişnenin Cinsiyeti isimli romanı da bu kapsama alınmış durumda. Üniversitesinin bu kararı tepki çekerken, Batı dünyasında çoğulculuğu, çeşitliliği, kapsayıcılığı (woke) koruma adına yapıldığı iddiasıyla düşünce özgürlüğüne sansür uygulandığı eleştirileri de hararetlendi. 'Tek bir öğrencinin bile 1984'ü okumasını engellerse, üniversite görevini yerine getiremez olur'Kraliyet Melbourne Teknoloji Enstitüsü profesörlerinden Andrew R. Timming, uygulamayı kınayarak, "Eğer tetikleme uyarısı, tek bir öğrencinin bile 1984'ü okumasını engellerse, üniversite akademik görevinde başarısız olur" dedi. 'Çok Büyük Birader'e özgü bir hal'Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Andrew Bridgen, 'sansürün tehlikeleri hakkındaki bir kitabın tetikleme uyarısıyla yaftalanmasında belli bir ironi olduğunu' dile getirdi. Bridgen, 1984 romanının herkesi gören ve her yerde baskıya tabi tutan gizemli diktatörü Büyük Birader'e atıfla "Bunda çok Büyük Birader'e özgü bir hal var" dedi. 'Metinlerin zorlayıcılığı hakkında önceden uyarıyoruz'Tepkiler üzerine Northampton Üniversitesi Sözcüsü'nden şu açıklama geldi: "Üniversite, bazı kitaplara tetikleme uyarısı koyarak, başvuranlara, kurslarının bazı zorlu metinler içereceğini açıklamaya çalışıyor. Bu bir üniversite politikası olmasa da öğrencileri şiddet, cinsel şiddet, aile içi istismar ve intiharla ilgili içerikler konusunda uyarabiliriz. Bazı metinlerin bazı öğrenciler için zorlayıcı olabileceğinin farkındayız ve derslerimizi geliştirirken bunu hesaba kattık." 'Bu zamanda hangi üniversiteli romandan şoke olur?'Orwell biyografisi yazarı David Taylor ise '1984'ün herkes için uygun olmayabileceğini kabul ettiğini, ama üniversite öğrencilerini şoke edeceğine inanmanın mümkün olmadığını' söyledi. Taylor, "13 yaşındakilere bu romandaki bazı sahneler rahatsız edici gelebilir, ancak üniversite çağındaki kimsenin günümüzde bir kitaptan gerçekten şoke olduğunu sanmıyorum" dedi.

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ingiltere, britanya, üniversite, george orwell, öğrenci, 1984, uyarı, akademik, büyük birader