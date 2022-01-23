İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında yorum yapmıyoruz

Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin olarak, Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında kamuoyuna açık yorum yapmadıklarını belirtti.Daha önce diplomatik bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etme talebine Rus tarafının olumlu yanıt verdiğini ve ziyaretin şubat ayında gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.İngiliz Büyükelçiliğinden Sputnik’e konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı'nın potansiyel seyahat planları hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açık yorum yapmıyoruz” denildi.
Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin "yorum yapmıyoruz" dedi.
Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin olarak, Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında kamuoyuna açık yorum yapmadıklarını belirtti.
Daha önce diplomatik bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etme talebine Rus tarafının olumlu yanıt verdiğini ve ziyaretin şubat ayında gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.
İngiliz Büyükelçiliğinden Sputnik’e konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı'nın potansiyel seyahat planları hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açık yorum yapmıyoruz” denildi.