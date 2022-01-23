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https://tr.sputniknews.com/20220123/ingilterenin-moskova-buyukelciligi-disisleri-bakaninin-seyahat-planlari-hakkinda-yorum-yapmiyoruz-1053025077.html
İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında yorum yapmıyoruz
İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında yorum yapmıyoruz
Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin "yorum yapmıyoruz" dedi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T05:31+0300
2022-01-23T05:34+0300
dünya
rusya
moskova
ingiltere
liz truss
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Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin olarak, Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında kamuoyuna açık yorum yapmadıklarını belirtti.Daha önce diplomatik bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etme talebine Rus tarafının olumlu yanıt verdiğini ve ziyaretin şubat ayında gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.İngiliz Büyükelçiliğinden Sputnik’e konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı'nın potansiyel seyahat planları hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açık yorum yapmıyoruz” denildi.
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İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında yorum yapmıyoruz

05:31 23.01.2022 (güncellendi: 05:34 23.01.2022)
© REUTERS / Hannah McKayİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin "yorum yapmıyoruz" dedi.
Moskova’daki İngiliz Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin olarak, Dışişleri Bakanı'nın seyahat planları hakkında kamuoyuna açık yorum yapmadıklarını belirtti.
Daha önce diplomatik bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etme talebine Rus tarafının olumlu yanıt verdiğini ve ziyaretin şubat ayında gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.
İngiliz Büyükelçiliğinden Sputnik’e konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı'nın potansiyel seyahat planları hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açık yorum yapmıyoruz” denildi.
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